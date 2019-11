Los jugadores del Lorca Deportiva dicen que el club está secuestrado

La situación por la que atraviesa el Lorca Deportiva desde el pasado mes de julio es digna de una película de misterio.



Ahora que aparece un inversor (Hugo Issa) dispuesto a comprar el club lorquino y que incluso ha adelantado dinero; quien se encuentra en paradero desconocido es el actual presidente, José Manuel Lago Lucio.



El director deportivo y secretario de la junta, José Antonio Presa, Puskas, ha firmado un documento en el que renuncia a sus emolumentos, a sus cargos y se aparta de cualquier responsabilidad. Por lo tanto, Puskas, única cabeza visible desde el principio, ya no tiene responsabilidad alguna en el Lorca Deportiva. Un problema menos.



Pero ahora quien no da señales de vida es el actual presidente, José Manuel Lago Lucio; el vicepresidente, José Antonio Bachiller Pascual y el tesorero, José Luis Amorós Martínez. Excepto al primero, con quien un par de veces se reunió el ex presidente, Joaquín Flores, los demás jamás se le han visto por Lorca.





D. Jose Manuel Lago Lucio, ¿cómo denominaría usted a quien se apropia de un club y no paga lo pactado por su compra? Y, ¿si encima no paga a sus trabajadores?

Si su objetivo era hacer desaparecer al @lorcadeportiva , lo va a lograr. @diarioas @marca @DeportesCuatro @diariovasco pic.twitter.com/iACOc2tqKr — Andres Carrasco (@a_carrasco9) 8 de noviembre de 2019

La paciencia empieza a agotarse y asoma la posibilidad de emprender acciones legales contra ellos.Mientras tanto, los jugadores han colgado en las redes sociales un comunicado en el que dicen que