El FC Cartagena pierde a Caballero por lesión

Después de un carrusel de partidos frente a equipos de la zona alta de la tabla y aspirantes al primer puesto en el que –dicho sea de paso- el FC Cartagena ha respondido con nota más que decente, llega una serie de encuentros frente a conjuntos de la zona baja. El primero de ellos será el filial del Granada, que llega en descenso y que es el segundo equipo más goleado del grupo. Sin embargo, Munúa resalta que los datos son muy engañosos: "No podemos fiarnos de los números". Para este encuentro, los albinegros no podrán contar con el delantero Caballero, que se lesionaba en el amistoso que tuvo lugar ayer. Munúa confirmaba los problemas físicos del atacante, recalcando que estará de baja varias semanas.



El Recreativo Granada es un equipo muy joven, que nos va a poner las cosas muy difíciles. No se corresponde para nada la posición que ocupan en la clasificación y los puntos que tienen". Además, asegura que el conjunto nazarí es "un equipo que tiene jugadores muy dinámicos, especialmente de medio campo hacia adelante. Nos van a intentar robar la iniciativa del juego". "Para nada es una salida fácil, no subestimamos a nadie", asegura el técnico.



El encuentro será solo tres días después del amistoso que diputó este jueves el Cartagena en La Manga Club ante el Brentford sub-23. Un partido que terminó con victoria albinegra y que "sirvió para muchas cosas. Podemos considerarlo un buen entrenamiento y, a pesar de que tuvo una dureza excesiva, le sacamos provecho. Tuvimos muchos tramos buenos para probar cosas interesantes".



No obstante, la nota negativa la puso Pablo Caballero. El argentino, que había abierto el marcador tras una asistencia de Elady, se retiró lesionado y se le están haciendo pruebas: "Puede que tenga una microrrotura en el abductor. Se lesionó en una jugada sin esfuerzo aparente, es una lástima". La baja de Caballero pone en el foco a Jovanovic, que tiene "una gran oportunidad ante sí para demostrar lo que puede aportar".





Ante el Talavera, el domingo 17

Por otro lado, el FC Cartagena ha anunciado hoy el horario del próximo partido en el Cartagonova. Será el domingo 17 de noviembre frente al Talavera. Comenzará a las cinco de la tarde.