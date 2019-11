Duda: "Algún día perderá el Inter y trataremos de que sea ante nosotros"

El Jimbee Cartagena se enfrenta en Madrid al Movistar Inter, líder de Primera División de fútbol sala, con la intención de ser el primer equipo que le roba puntos en este campeonato y su técnico, Duda, ha indicado que "algún día va a perder" y que tratarán de que sea este sábado.



El técnico hispano brasileño, que afrontará su segundo encuentro en el banquillo cartagenero después de debutar con triunfo por 3-1 frente al Jaén Paraíso Interior el pasado sábado, se ha mostrado en rueda de prensa muy optimista por mucho que enfrente vaya a estar un rival que ha vencido sus siete partidos.



"La del Inter es una plantilla hecha para ganar todos los títulos y está en un buen momento. No obstante, algún día va a perder y trataremos de ser nosotros los que estemos ahí", ha indicado el de Florianópolis, para quien el Inter "está jugando muy bien y con mucha intensidad y ha recuperado la dinámica de hace dos años siendo uno de los equipos a batir en esta liga con Ricardinho como líder".



El encuentro a las seis y media en el pabellón Jorge Garbajosa, de Torrejón de Ardoz, y para obtener algo positivo en él el Jimbee debe "acertar mucho en las ocasiones que se generen y no regalar, pues eso es muy importante", ha añadido.



"No podemos jugar con menos intensidad y seriedad que ellos y sí ser fuertes en defensa y en ataque", según sus palabras.



El conjunto melonero no podrá contar el pívot brasileño Lukaian Baptista, quien durante el entrenamiento de este viernes ha sufrido un golpe en el pie que le ha fracturado una falange de un dedo del pie izquierdo.



El Jimbee afronta este encuentro de la octava jornada del campeonato como décimo clasificado con ocho puntos, los seis últimos en los encuentros que ha disputado ante el Jaén y antes en la cancha del Levante, donde se impuso por 0-3.





Aquí los 1?2? convocados por Duda para la octava jornada de Liga. pic.twitter.com/zmsf3ixoAi — Jimbee Cartagena FS (@JimbeeCartagena) 8 de noviembre de 2019

Frente a los jienenses destacó otro brasileño, Ique, quien marcó dos tantos cuando no estaba ni convocado antes del partido y entró ante las molestias que arrastraban sus compatriotas Eka y Batería., ha apuntado su técnico, quien seguirá contando con él.