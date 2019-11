El Real Murcia gana la batalla a Mauricio García de la Vega

Apenas cuarenta y ocho horas ha necesitado María Dolores de las Heras para resolver el conflicto que el martes enfrentaba en los juzgados al Real Murcia con Mauricio García de la Vega. La titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia ha rechazado la demanda del mexicano, que pedía anular la ampliación de capital que se aprobó bajo el mandato de Víctor Gálvez y que redujo el paquete accionarial del demandante del 84% al 10%.

En el escrito de la jueza, comunicado esta misma mañana, no hay sorpresas. Tal y como ya hizo en febrero, donde emitió un auto de 13 páginas en el que además de rechazar la anotación preventiva también opinaba sobre muchos de los aspectos que se juzgarían en la vista que se celebró el pasado martes, De las Heras tira por tierra la defensa de García de la Vega. Considera la magistrada que el consejo de administración no estaba obligado a inscribir en el libro de socios al mexicano pese al auto del TAS. Recuerda que si De la Vega no aparece en dicho libro es por culpa suya, ya que tendría que haber acudido a la justicia para pedir que se ejecutara el laudo, y refuerza su postura una vez más atendiendo a los estatutos del Real Murcia, donde se indica que cualquier traspaso de acciones debe ser comunicado por las dos partes, y en este caso Raúl Moro nunca informó de la compra venta. En el auto se puede leer que De la Vega, tal y como establecía el TAS, debería haber hecho los movimientos necesarios para que la justicia obligase a Raúl Moro a aceptar lo firmado en el contrato.



La limitación de 12.200 euros también es rechazada

La otra cuestión a resolver, y que en febrero la jueza dejaba en el aire, era la limitación incluida en la tercera fase de la ampliación. El proceso, aprobado por Víctor Gálvez, impedía que los inversores que no fueran accionistas comprasen más de 12.200 euros en acciones. Esa decisión, que impedía a De la Vega, participar en el aumento de capital, tampoco se hizo para perjudicar al mexicano, según considera la jueza. Atendiendo a la defensa realizada por Antonio Rubio, abogado del Real Murcia, la magistrada indica que no hay "abusidad". "Ha quedado acreditado que el acuerdo fue adoptado no lesionando el interés social y en interés de la sociedad, sino muy al contrario, para protegerlo, y que responde a una necesidad razonable, pues el club estaba en desequilibrio patrimonial". Para ello se basa la juez en un informe pericial presentado por Daniel Moreno y en la auditoría de las cuentas del Real Murcia. También defiende la magistrada que no hay un interés extrasocial, ya que ni Gálvez Brothers, ni Corporación Augusta ni Iconos Nacionales participaron en la ampliación.

Por último, el auto condena a costas a Mauricio García, que ahora podrá recurrir en veinte días.