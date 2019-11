"He pasado cinco meses muy jodidos"

¿Cuáles fueron las sensaciones del regreso el domingo?

Después de cinco meses muy difíciles estoy muy contento de haber vuelto. Como es normal, no estuve al nivel que me suelo encontrar sobre el terreno de juego. Me falta ritmo aún, pero eso lo voy a ir cogiendo con los minutos. Al final he tenido que estar mucho más tiempo de baja del previsto, pero me quedo con que ahora mismo tengo muy buenas sensaciones y me encuentro de maravilla. Sobre todo, con muchas ganas de ayudar al equipo.

¿Cómo ha vivido el proceso de recuperación durante estos meses?

Ha sido un proceso bastante complicado y jodido. No podía esprintar, no podía hacer ejercicios con cambios de dirección. Cada vez que hacía algo me daban pinchazos secos en la zona. Especialmente un jugador de mis características sufre mucho en ese tipo de movimientos, y yo no podía hacerlos. No te queda otra que trabajar todos los días mientras ves cómo tus compañeros están centrados en el inicio de temporada. Pero siempre tienes la mente puesta en ese objetivo y pude llegar con ellos.

¿A nivel psicológico cómo afecta afrontar dos veces seguidas una recuperación?

Si ya de por sí es difícil estar apartado del grupo durante tanto tiempo, lo es aún más si tenemos en cuenta que he tenido que pasar por ello dos veces seguidas. Reaparecí el día del Badajoz –en la primera jornada de liga- porque ya no tenía dolor, pero recaigo y veo que todos los pasos que había dado en los últimos meses tengo que volver a hacerlos. En ese momento lo ves muy jodido, pero te ayuda a aprender. Evidentemente no lo he pasado bien y ya vas con mucha precaución. Por eso esta vez he querido estar seguro de que todo estaba bien.

¿Cuándo espera estar al cien por cien?

Eso es algo que no podemos saber y que va a llevar su tiempo. Yo estoy trabajando todos los días al máximo, incluso haciendo sesiones al margen en el gimnasio. Estoy entrenando al mismo ritmo que el equipo, por eso he vuelto. Pero tengo que ir cogiendo el ritmo de competición conforme vaya teniendo minutos y jugando partidos. El domingo me quedó claro que está todo bien y que me siento cómodo en el campo. Puedo hacer movimientos que hasta ahora me molestaban. Sobre todo estoy contento porque ya no siento nada de dolor.

Justo cuando más se jugaba el equipo en el play-off no pudo estar. ¿Tiene una espina clavada por eso?

Desde luego a nadie le gusta lesionarse. Parece que estas cosas te llegan cuando menos quieres, y sí que es verdad que te quedas con esa sensación de no haber podido ayudar un poco más al equipo. Pero una lesión te llega cuando te llega y no puedes hacer nada. A mí el pinchazo me dejó sin poder moverme y me jodió mucho. Este año se volverá a intentar por todos los medios.

Esta temporada tiene mucha competencia en su posición. Le va a costar ganarse el puesto?

El míster tiene la suerte de tener muchas opciones donde elegir y eso es un punto a nuestro favor a nivel grupal. William ha aprovechado muy bien las oportunidades que ha tenido. A pesar de lo joven que es y de que venía para el filial tiene muchas cualidades y ha dado un nivel muy bueno. También me ha sorprendido Manu Viana, que ha rendido muy bien en este comienzo de temporada. Igual que conocemos el nivel que puede dar Rodrigo. Vamos a tener una competencia sana y a tratar de hacer lo mejor para el equipo. El equipo está compitiendo genial y es lo que está haciendo que sea grande.

¿Considera que ha cambiado el estilo de juego del equipo con respecto al año pasado?

No lo creo. El estilo de juego del míster es muy marcado y estamos haciendo las cosas en base a ese estilo. Los jugadores lo tenemos muy mecanizado y en la mayoría de los partidos estamos teniendo más posesión que el rival pero llevamos la misma línea del año pasado. Obviamente han llegado jugadores diferentes que aportan otras cosas. El cambio de cromos siempre te hace tener cosas nuevas, pero estoy igual de contento con la plantilla que tenemos este año que con la anterior.

¿Qué diferencias ve en este vestuario con el del primer año de Munúa?

Este año, al igual que la temporada pasada, tenemos un gran grupo. Es verdad que percibo que el equipo es una piña; si falla uno fallamos todos. Paco y Manolo han hecho una gran plantilla. La prueba está en el rendimiento que estamos dando. No podemos estar mejor clasificados, y vamos a tratar de seguir ahí.

¿Ve al equipo más preparado que la temporada pasada para ir a por el ascenso?

Nos veo igual de preparados. Teníamos y tenemos plantilla para ello. Pero no sirve de nada pensar ahora en eso. El año pasado, después de la remontada al Real Madrid Castilla, parecía que nadie iba a poder frenarnos, y no hubo que esperar para verlo. La Ponfe nos mandó para casa y subieron ellos. No queremos hablar de play off todavía, porque si no ganamos semana tras semana ese objetivo no sería posible. Así que ahora mismo mirando solo al Granada.

¿Vería como un fracaso no terminar primeros?

Estoy convencido de que vamos a entrar y ojalá sea como primeros. Pero vamos a trabajar y estamos currando todos los días como cabrones. Hay otros cinco o seis equipos que aspiran a lo mismo que nosotros. La regularidad que tengamos es lo que nos va a hacer estar ahí. Pero creo que es un error hablar de eso ahora mismo. Si nos centramos en eso podemos desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es lo de este fin de semana.

¿Piensa que va a alcanzar el nivel del año pasado?

Estoy seguro. No tengo ninguna duda. Soy muy currante, me marco una serie de objetivos y al final cuando te lo curras el nivel aparece. A día de hoy tengo que dar gracias porque no siento ningún dolor y ya estoy dejando atrás la lesión. Hay que marcarse unas pautas y ser conscientes de que no va a ser fácil hacerlo después de estos cinco meses, pero estoy convencido de que conforme avancen los partidos voy a volver a mi nivel.

Elady estuvo unas semanas más fuera que dentro del club. ¿Cómo lo vio de ánimos?

Lo vi muy tranquilo, la verdad. Fue entrenar siempre como lo que es, un profesional. Nosotros evidentemente desconocíamos lo que él hablara o dejara de hablar con el club, que son cosas muy personales. Pero yo lo vi siempre muy centrado y siendo uno más del equipo; ya lo visteis en la pretemporada que hizo, que no fue nada mal. Con nosotros estuvo muy normal y siempre lo vimos muy tranquilo.