William: "No esperaba tener tanto protagonismo nada más llegar al club"

Que el Fútbol Club Cartagena es uno de los equipos más en forma de la categoría no es ninguna novedad. Que el buen momento de forma que atraviesa unido al gran inicio de temporada que han hecho los albinegros le ha hecho estar como líder en solitario, tampoco. Sin embargo, sí que están siendo novedad algunos futbolistas que, aunque no se esperaba que estuvieran en primera línea, están teniendo un papel protagonista. Es el caso de William de Camargo, futbolista cedido por el CD Leganés, y que está sorprendiendo a la afición albinegra. El que llegara en la últimas horas del mercado de fichajes se hizo con un hueco en el once desde la jornada séptima, de donde apenas ha vuelto a estar fuera: «No esperaba que me llegara la oportunidad tan pronto. Hay muchos compañeros en el equipo que tienen mucho nivel y con varios años de experiencia en Segunda B e incluso en Segunda División». Unos compañeros que junto al míster le han «ayudado mucho a adaptarme tanto al equipo como a la ciudad» en la que está «muy a gusto», asegura.

William estuvo la temporada pasada cedido en Ucrania, donde no tuvo su mejor temporada, de hecho «estuve lesionado y apenas pude jugar, pero eso ya queda atrás y ahora estoy muy centrado aquí». Llegó al Cartagena para ocupar una de las fichas del filial, aunque sabía que iba a estar con el primer equipo: «Sabía que iba a tener ficha del filial, y que si no viajaba convocado con el primer equipo iba a ir con ellos, pero la idea era la de estar siempre con el primer equipo». Desde que tuvo continuidad y entró en el equipo se ha hecho el dueño de la banda derecha, a pesar de que estaba acostumbrado a jugar «en la banda izquierda, pero no tengo ningún problema en la banda derecha. Me siento también muy cómodo». Precisamente en ese puesto va a tener mucha más competencia de ahora en adelante por la recuperación de Santi Jara: «Hay mucha competencia en todos los puestos, por eso estamos ahí arriba. Quien esté mejor va a jugar. Yo voy a trabajar como estoy haciendo hasta ahora y el míster tendrá la última palabra. Sé que tengo muchas cosas que mejorar todavía y estoy trabajando duro para poder hacerlo».