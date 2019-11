La nueva hornada de runners manda

El exfutbolista Kiko Martínez triunfa por segundo año consecutivo y la cartagenera Saray Paredes se hace por primera vez con el título

La Running Challenge, liga que promueve la Federación de Atletismo de la Región de Murcia con LA OPINIÓN como diario oficial, nació antes de que los campeones de su séptima edición, Francisco Mariano Martínez y Saray Paredes García, se metieran de lleno en las carreras populares.

Kiko, pinatarense de 41 años de edad, había hecho deporte toda su vida antes de comenzar a correr. Fue futbolista, un lateral zurdo que militó en equipos de Preferente y Tercera División como el Pinatar y el Balsicas. También entrenó a equipos de niños y hace cinco años le picó el gusanillo del running tras participar en una carrera de su pueblo. Desde entonces no ha parado. Ha hecho cuatro maratones –tiene una mejor marca de 2 horas y 45 minutos este año en Sevilla– y también pruebas de trail. En 2018 ya conquistó la Running Challenge y esta temporada se ha convertido en el primer hombre que repite título. Su trabajo en el servicio técnico de Estrella de Levante le hace estar diariamente en la calle. Por eso siempre lleva las zapatillas y la ropa en el maletero del coche: «Yo entreno a huecos», dice este pinatarense padre de un niño que reside en Altorreal. Pertenece al club Inassa Premium y no tiene entrenador, un hecho que no le ha impedido dar un paso más en 2019 al conquistar también la 90K Camino de la Cruz. «Soy un corredor al que le gusta tanto la montaña como el asfalto. Me adapto a cualquier terreno», afirma un runner que este mismo año también logró un 'top 10' en una maratón de montaña en Sierra Nevada «que me vino muy bien para prepararme bien para Caravaca».

El pinatarense, que lleva unos días aquejado por una fascitis plantar que le ha hecho tener que parar momentáneamente, tiene grandes retos para 2020. Quiere repetir en la Ruta de las Fortalezas, donde ya fue octavo este año, y dar el salto a una ultra como los 101 Kilómetros de Ronda. Para ello solo espera tener continuidad: «Este es un deporte muy desagradecido, porque cuando te paras quince días puedes perder hasta 20 segundos por kilómetro. Cuando jugaba al fútbol me tiraba un mes parado y no pasaba nada porque cuando volvía seguía sabiendo darle al balón, pero esto es diferente», dice.



Madre, trabajadora, corredora...

Saray Paredes García pertenece al Runtritón Cartagena. También forma parte de esa nueva generación de runners que hace pocos años decidió abandonar una vida sedentaria para gastar suela de zapatillas. En 2014, junto a un grupo de amigas, comenzó a salir a trotar por la montaña. Uno después, en 2015, se apuntó a su primera carrera y desde entonces ha acumulado un importante palmarés. Bajo la batuta de su actual pareja, Manuel García Calero, pasó de ser una aficionada a convertirse en una corredora de nivel. Tiene 34 años de edad, trabaja en el departamento de carnicería del Carrefour de Cartagena y es madre de familia numerosa.

Comenzó su idilio con las carreras de montaña con la Ruta de las Fortalezas, donde fue en dos ocasiones campeona por equipos con el Runtritón y subió al podio en 2018 con un tercer puesto. Ha sucedido en el palmarés de la Running Challenge a Beatriz Ríos Morata y este mismo año también ha ganado la maratón de la 90K Camino de la Cruz, que se disputó entre Mula y Caravaca. «Conciliar la vida familiar, laboral y el deporte es muy sacrificado. En verano, que entraba a trabajar a las siete de la mañana, me iba a las cinco y media a entrenar porque no tenía otro momento del día», dice esta cartagenera que también ha conquistado este año una prueba en Almería por parejas mixtas junto a su marido, al que «conocí corriendo».

Tanto Kiko Martínez como Saray Paredes recogerán sus galardones el próximo sábado en una gala que se celebrará en el Teatro Victoria, de Blanca. En la gala que organiza la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, también serán reconocidos los mejores de cada una de las categorías y del resto de ligas federativas.