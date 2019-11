Gaspar Campillo dimite como técnico del Águilas

El pasado domingo la derrota en El Rubial del Águilas FC ante el Mazarrón ahondaba más en una trayectoria negativa en la que ha sumado tan solo 4 puntos en los últimos siete partidos disputados. El técnico costero Gaspar Campillo manifestaba que se ponía la victoria en el partido ante El Palmar como límite para continuar como entrenador del Águilas. Sin embargo, ha adelantado la decisión y ayer emitía un comunicado anunciando que dimitía, aunque el sábado dirigirá su último partido. Campillo explicaba a esta redacción los motivos de esta decisión: «El lunes me tire todo el día pensando. Lo que no quiero es perjudicar al club, porque el ambiente es bastante hostil en El Rubial y esto afecta a los jugadores. Creo que ese ambiente va dirigido hacia mí, y yo no quiero ser un problema para el club. Me aparto, e intentamos traer un entrenador que traiga nuevas energías», decía.

Gaspar Campillo se queda con la responsabilidad de la secretaria técnica, puesto que como ha explicado a esta redacción este Águilas FC es un proyecto de tres personas: «Es algo atípico, pero nosotros somos tres en el proyecto. Somos tres socios, Fernando Chavero como presidente, Álvaro Cámara y yo. Lo que no vas a hacer en un negocio que es tuyo es marcharte. Te colocas en otra faceta», continuaba. El próximo sábado llegan a Águilas el presidente Fernando Chavero y Álvaro Cámara y según ha indicado Campillo, entre los tres tomaran la decisión de quién será el nuevo entrenador. «No quiero tomar yo solo la decisión del nuevo entrenador, hay varios nombres, pero quiero que la decisión la tomemos los tres». El nuevo entrenador será de Águilas o de la zona. Campillo está convencido que la situación se puede revertir «con tranquilidad, seguridad y otra dinámica se puede cambiar, con jugadores que ya se están recuperando».