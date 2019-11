Craviotto, a por el récord de Cal

Saúl Craviotto Rivero tiene en su palmarés cuatro medallas olímpicas. Solo hay un deportista español ha subido más veces que este leridano que es agente de la Policía Nacional, David Cal Figueroa, trabajador en la actualidad del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad Católica San Antonio, donde ayer estuvo después de lograr este verano en Hungría una plata con el K4 500 en el Mundial.

Saúl Craviotto llegó a la cima olímpica en 2008 en los Juegos de Pekín en un K2 junto a Carlos Pérez Rial. Un año antes de la cita no entraban en las quinielas, pero lograron romper los pronósticos venciendo a los campeones del mundo. Desde entonces no se ha bajado del podio –plata en Londres en K1 y oro en Río en K2 y bronce en K1–. Ahora es el máximo favorito para ser el abanderado español el próximo verano en Tokio, donde buscará a sus 35 años edad el récord de Cal. Ayer, en la UCAM, admitió que «me haría mucha ilusión ser el elegido y sería la persona más feliz del mundo. Lo máximo a lo que puedo aspirar es a portar la bandera de mi país», dijo, aunque también añadió que si el Comité Olímpico Español elige a otro deportista, «lo apoyaré e iré detrás muy orgulloso. No vamos como diferentes selecciones o equipos, vamos como España y nuestro objetivo es traer el máximo de medallas para nuestro país», afirmó.

En Tokio competirá con el K4 500 junto a Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade que ya demostró en los pasados mundiales ser un claro candidato al título. Pero en una regata de medio kilómetro, los detalles son esenciales. En cualquier caso, Craviotto ya está orgulloso de todo lo que ha conseguido en su carrera deportiva: «Si me dicen que iba a ganar una sola medalla olímpica cuando empecé a competir no me lo hubiera creído. He superado con creces todas mis expectativas. Cualquier línea roja que me haya marcado en mi carrera deportiva ya la he rebasado y estoy viviendo un sueño. Llegados a este punto tengo ganas de más. Me encuentro muy bien físicamente y la ilusión sigue intacta. Creo que podemos hacer algo grande en Tokio y estamos trabajando para ello», declaró.

«Lo veo capacitado para ganar la quinta medalla e incluso la sexta si fuera a por dos distancias», afirmó David Cal, el hombre que puede quedarse sin el récord.