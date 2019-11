El auto de febrero acerca al Real Murcia a la victoria

Habrá que esperar al auto de la juez para conocer al ganador de una batalla que casi con total seguridad seguirá en los tribunales, ya que el perdedor, sea uno u otro, recurrirá. Sin embargo, el Real Murcia acudía ayer al Palacio de la Justicia sabiéndose vencedor, y es que en febrero, María Dolores de las Heras emitía un auto de trece páginas en el que no solo se limitaba a tirar para atrás la anotación preventiva solicitada por De la Vega sino que desarrollaba algunos puntos que se iban a dilucidar en la vista que tuvo lugar ayer.

En aquel escrito, firmado el 26 de febrero de 2019, la magistrada decía que «no parece descabellado, sino prudente» que el secretario de la junta del Real Murcia no hubiera dejado entrar al respresentante mexicano. También defendía que al «no estar inscrito en el libro de socios», De la Vega «no está legitimado para impugnar los acuerdos sociales de la demandada».

En cuanto a la no inscripción, apoyaba la decisión del consejo de administración, que está respaldado por los estatutos del club, donde se indica que tanto el transmitiente como el adquiriente tienen que comunicar el traspaso de las acciones, algo que Raúl Moro no hizo. Donde más castiga De las Heras a García de la Vega es en la decisión del mexicano de no pedir la ejecución del lado del TAS. Si no ostenta la condición de máximo accionista, indicaba la juez, es «por causa a él imputable».

«Debiera haber solicitado la ejecución del laudo tan pronto como tuvo conocimiento de la decisión que le reconocía como titular de las acciones y la falta de voluntad de Corpoporación -empresa de Moro- de asumirla, en lugar de pretender imponer esa decisión a un tercero -Real Murcia- no interviniente en el proceso arbitral».

En la parte final del laudo aparecía la única duda de la titular del juzgado número 1 de lo Mercantil, y esta estaba relacionada con la «limitación en la capacidad de suscripción de acciones». «No es el momento oportuno para dilucidar esa cuestión, pero solo apuntar que si de lo que se trataba, en definitiva, era de salvar al club en la medida de lo posible, no parece tener mucho sentido la limitación prevista en la fase tercera», escribía la magistrada. Con esa limitación -los no accionistas solo podían invertir 12.200 euros-, Gálvez evitaba la compra de acciones por parte de De la Vega, que no estaba reconocido como accionista.