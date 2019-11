Andresito: "Tenemos que ponernos las pilas, yo el primero"

La plantilla de jugadores de ElPozo ha mantenido una reunión en el vestuario del Palacio de los Deportes, una especie de conjura, para "decirse las cosas a la cara", como ha indicado este miércoles Andresito Alcántara, y así mejorar pensando en salir del bache en el que se encuentra el equipo, tercero en la Liga de la Primera División de fútbol sala pero ya lejos de los de cabeza, que son el Movistar Inter y el Fútbol Club Barcelona Lassa.

La derrota por 3-2 encajada el domingo en la cancha del Industrias Santa Coloma ha hecho que el cuadro dirigido por el argentino Diego Giustozzi se quede con 13 puntos por los 21 que tiene el Inter y los 18 del Barça cuando han transcurrido sólo siete de las 30 jornadas de la fase regular en el campeonato liguero.

La situación no es la ideal y se asume, lo cual ha llevado a la autocrítica. "Nos reunimos, pero lo que pase en el vestuario ahí se queda. Vernos y decirnos las cosas a la cara siempre es positivo, pues es necesario hablar, aunque el equipo está unido y la situación tampoco es muy grave y esto continúa y es muy largo", ha reconocido el ala cordobés.

"Somos un equipo joven y debemos adquirir madurez e ir mejorando sabiendo donde estamos", ha añadido al tiempo que ha puesto énfasis en un problema: "No debemos esconderlo: falta un poco de intensidad y de vez en cuando hay que dar un palo".



Solo 17 goles

La falta de gol -sólo 17 en siete encuentros, que son la mitad de los que lleva el Barça y nueve menos de los que tiene el Inter- también está siendo un lastre. "El gol nos está faltando y tenemos que ponernos las pilas, yo el primero. El balón de esta temporada es una basura y no nos ayuda en nada a la hora de jugar y de golpearlo, por lo que lo van a cambiar, pero esto no es excusa porque es el mismo para todos", ha indicado.

Volviendo al partido del domingo en Badalona, Andresito ha recordado el desenlace de ese choque, en el que fue anulado un gol de ElPozo marcado por Felipe Paradynski al recoger un rechace del propio jugador andaluz en el lanzamiento de un doble penalti.

"Los árbitros nos dijeron varias veces que era gol y lo celebramos. Nos quedamos en la pista y nos teníamos que haber ido al vestuario. Luego, al dar validez al tanto tras la consulta con la mesa, vimos a los jugadores del Industrias Santa Coloma y a su afición celebrarlo, pero el VAR, que yo sepa, está en el fútbol y no en el fútbol sala. Esto es una cosa de locos, aunque también digo que no puede ser un pretexto al resultado pues, yendo 0-2 a favor y siendo ElPozo, no se nos puede ir el partido", ha manifestado.

Toca centrarse en el siguiente compromiso, el sábado a la una de la tarde frente al Osasuna Magna en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

"Es un rival directo que en los últimos años ha puntuado en Murcia, pero considero que es un gran momento para dar un golpe de autoridad", ha dicho al tiempo que ha lamentado las bajas por sendas lesiones del cierre brasileño Leo Santana y el ala y capitán Miguelín Sayago.

"La temporada está planificada sabiendo que va a ser larga y por eso comenzamos a trabajar antes -aguardaban la Copa Intercontinental y la Supercopa de España-. Tenemos las bajas de dos jugadores importantes que no nos pueden ayudar, pero hay que tener calma pues trabajamos bien y es salvable la distancia con el Inter pues quedan muchísimos partidos y no hemos jugado todavía contra el Intger y el Barça", ha reconocido.