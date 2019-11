El Valencia afronta ante el Lille su mejor oportunidad europea

El Valencia recibe este martes al Lille en la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones obligado a ganar para depender de sí mismo en la lucha por la clasificación para los octavos de final tras empatar en Francia en el anterior choque antes del complicado tramo final que deberá afrontar.

El equipo de Albert Celades llega a este partido reforzado por el triunfo que logró el pasado sábado en LaLiga en el campo del Espanyol y que ha atenuado las malas sensaciones que había dejado en sus tres anteriores encuentros.

El primero de esos tres amargos choques fue en Lille, donde estuvo a punto de maximizar su pobre planteamiento pero un tanto en el descuento dejó el marcador en tablas.

Ese empate relegó al Valencia en la tercera posición del grupo con 4 puntos frente a los seis del Chelsea y del Ajax. El Lille cierra el grupo con un solo punto y apurará en Mestalla sus últimas y escasas opciones de luchar por pasar de ronda.

Si el Lille no suma su primera victoria no tendrá opciones reales de clasificarse, lo que en principio debe suponer un encuentro más accesible para el Chelsea y el Ajax en las dos últimas jornadas. El conjunto entrenado por Christophe Galtier no vence como visitante desde el 31 de marzo ante el Nantes (2-3).

En cambio, el Valencia deberá medirse como local al equipo londinense y como visitante al holandés, por lo que casi todas las combinaciones que le sitúan en la siguiente ronda cuentan con estos tres puntos en juego.

El equipo francés afronta esta cita tras haber caído derrotado en el campo del Olympique de Marsella en la liga de su país. En ninguno de los siete encuentros oficiales que ha disputado como visitante esta campaña ha sido capaz de ganar, algo que ha debilitado su confianza y que podría jugar a favor del Valencia.

Para este encuentro, Celades tendrá la baja por sanción de Mouctar Diakhaby, expulsado en el tramo final del choque de Lille, que se unirá a las bajas por lesión de Cristiano Piccini, Francis Coquelin, Kevin Gameiro y Gonçalo Guedes. También Rubén Sobrino y Carlos Soler podrían ausentarse del chpque por molestias.

Dada la ausencia de Coquelin, Geoffrey Kondogbia se ha quedado como único mediocentro defensivo para acompañar a Dani Parejo y el Valencia confía en que dé un paso adelante para recuperar el nivel que mostró en su primera temporada en València y le dé solidez al equipo.

Con el imperativo de la victoria para mantener opciones de clasificación para los octavos de final, el Lille llega a Mestalla pleno de dudas, con un único triunfo en los últimos siete partidos.

El único elemento de esperanza es el buen partido que hicieron contra los valencianistas en la ida, aunque acabaron con empate a 1, pero también el buen juego el pasado sábado frente al Marsella, aunque cosecharon una nueva derrota (2-1).

El técnico, Christope Galtier, buscará de nuevo motivar a sus hombres para buscar la victoria que se le resiste.

Como ya hizo contra el Marsella, puede optar por una defensa de 3 con dos carrileros largos y como tiene a sus hombres listos, las dudas serán de ámbito técnico y no físico.

Adama Soumaoro es candidato a un puesto en la zaga, mientras que Reinildo y Domagoj Bradaric compiten por el carril izquierdo.

Victo Osimehn estará en el ataque mientras que para los dos puestos de media punta el técnico deberá elegir a dos nombres entre cuatro candidatos: Jonathan Ikoné, autor del empate contra el Valencia, Yusuf Yazici, Luiz Araujo y Jonathan Bamba.



Alineaciones probables: