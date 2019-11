Rivera no logra mejorar los pobres números de Rubén Albés con el UCAM

Buscaba el UCAM Murcia un cambio de dinámica por la vía rápida. Por eso, cuando en la jornada siete el equipo no había logrado despegar, sumando solo una victoria y cuatro empates, los responsables del club universitario no lo dudaron ni un segundo. Rubén Albés, técnico que en verano llegaba para liderar un proyecto con objetivo de play off, era despedido.

No querían perder el tiempo en La Condomina. A diferencia de temporadas anteriores, donde decidieron esperar sin que llegase la mejora, en esta ocasión a José Luis Mendoza y a sus directivos no les tembló el pulso. Tampoco tardaron en elegir al nuevo entrenador. Desde el despacho presidencial se apostaba por Miguel Rivera, un perfil muy distinto al del preparador fichado en verano por Pedro Reverte.

Cuatro semanas después de que el malagueño tomase el timón de la plantilla, el UCAM Murcia sigue hundido en la clasificación. De hecho, tras su empate del domingo frente al Cádiz B en La Condomina, los universitarios, con once puntos, ocupan el puesto de play out, con los mismos puntos que Villarrobledo y Granada B, en zona de descenso. Nadie esperaba que a estas alturas de la temporada el conjunto azulón fuese incapaz de salir de la parte peligrosa de la tabla.

Aunque en un primer momento se pensó que el culpable de la crisis era Albés, la destitución del gallego no ha servido para levantar el vuelo. Llegó Miguel Rivera hace cuatro jornadas y de momento solo ha sumado una victoria y un empate. Lleva cuatro puntos el malagueño en ese periodo, por lo que ha seguido la misma línea de su antecesor, que logró siete puntos en siete partidos.

Si Rubén Albés ganó al Granada B, empató con el Sanluqueño, el Marbella, el Villarrubia y el UCAM y perdió frente al Linense y el Recreativo; Miguel Rivera debutó con una derrota en La Constitución ante el Yeclano (2-1), para a continuación ganar al Badajoz con un gol de Manu Justo en el último minuto. Aunque parecía que ese triunfo serviría para impulsar a los universitarios, ha sucedido todo lo contrario. Hace dos semanas el UCAM encajaba la mayor derrota de toda la temporada al verse superado de principio a fin por el Sevilla Atlético (3-0) y con la vuelta a La Condomina tampoco ha llegado el tercer triunfo del curso. El domingo salvaba un punto gracias a un gol de Aketxe en el 90.



Ni resultados ni juego ni goles

No llegan los buenos resultados y tampoco el juego. Esto último fue lo que más pesó en el despido de Rubén Albés. Además, Miguel Rivera no ha logrado revertir los malos números en ataque -solo seis goles a favor en once jornadas-.

Con la bala agotada del cambio de entrenador, en el UCAM se mira ahora a la plantilla. Aunque nombre a nombre, el equipo está confeccionado para estar en la parte alta, los jugadores llamados a ser importantes no están dando el resultado esperado.