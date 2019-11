Tornel: "Yo puse 200.000 euros y yo decido quién es consejero del Real Murcia"

Pese a evitar dar los motivos del cese para no calentar la junta, el mandatario pasa al ataque tras escuchar al expresidente amenazar con impugnar y a Cano señalar el poder del KBusiness

­La Junta de Accionistas del Real Murcia celebrada en la tarde de ayer en Nueva Condomina tuvo momentos de todos los colores. De los aplausos espontáneos como premio al gran trabajo que están haciendo en la parcela económica tanto Emilio García como los consejeros Daniel Moreno, Francisco Cobacho y Francisco Miró se pasó a las pataletas que protagonizaron Chema Almela y Chema Cano tras explicar Francisco Tornel, presidente y máximo accionista, que había decidido reducir el consejo de administración de ocho a cinco miembros. Para evitar calentar la junta, el mandatario se limitó a decir que se cesaba a tres consejeros -a los dos anteriores hay que unir a Quique Baeza- para agilizar el trabajo con vista a unos meses en que habrá que remangarse tanto en cuestiones económicas como jurídicas, pero, cuando todo parecía quedar ahí, Chema Almela y Chema Cano no dudaron en mostrar su malestar, consiguiendo que la unidad representada en los últimos meses saltase por los aires, confirmando además la división de opiniones que hay en el órgano de control y que ya había sido contada en este diario.

Las razones dadas por Tornel, que había señalado también que su decisión «es buscando lo mejor para el club», hicieron saltar primero a Chema Cano, que demostró lo mal que le ha sentado ser apartado de su cargo de consejero. «No creo que sea ese el motivo. El miércoles nos dijeron que era por falta de confianza», aprovechando la ocasión para echar más leña al fuego al recalcar el poder del KBusiness, empresa a la que pertenecen todos los cinco consejeros que mantienen sus puestos. «Hablamos de un modelo alemán, pero al final con el voto de Tornel, ni el mío ni el de los que están aquí valen nada», concluía.

Las palabras de Cano no tardaron en tener respuesta. Francisco Tornel, que se caracteriza por siempre mantener la calma y por evitar cualquier tipo de pelea, se sintió tan herido que sacó toda la artillería. «Tu voto sí valdría si en la ampliación de capital hubieras puesto 200.000 euros», respondió a Cano. "Yo decidiré quién forma el consejo de administración. Esto es una Sociedad Anónima Deportiva. El que quiera ser consejero o poner consejeros que en el próximo aumento de capital meta el dinero necesario», concluyó.

No acabó ahí el espectáculo, porque entonces tomó la palabra Chema Almela. El expresidente, que siempre ha defendido que los intereses del Murcia están por encima de cualquier cosa y que se iría cuando se lo pidieran, llegó a hablar de impugnar la junta al considerar que su cese no era válido. «Nadie nos lo dijo cuando el 1 de octubre se cerraron los puntos del orden del día», indicaba Almela. «Ese punto es irregular. El miércoles fue cuando nos dijeron que de iba a reducir el consejo, y se hizo en una reunión que no era formal. No nos han dado ninguna razón. La mayoría de Tornel es lo que vale. Nos han cesado», terminaba. En esta ocasión que Mauricio García no apareció para hablar de impugnaciones, fue Almela el que puso en entredicho la legalidad de la cita.

Baeza, más responsable

Mucho más responsable fue Quique Baeza. "Para mí esto es un sueño y me gustaría seguir, pero voy a seguir trabajando por el Real Murcia sin serlo. Me gustaría un consejo más plural, pero lo importante es la unidad".

No podía faltar la intervención de Higinio Pérez. El abogado murciano pidió que se votase una acción social para denunciar las gestiones de Víctor Gálvez y Raúl Moro. Antes de que la temperatura siguiese creciendo, Daniel Moreno, consejero del Real Murcia, tomó la palabra para calmar los ánimos, defendiendo que esa acción se llevará a cabo, pero hay que esperar, según han recomendado los asesores jurídicos del club, el momento adecuado, porque primero hay que pensar en el juicio del martes en el Mercantil contra la ampliación e capital. «El martes nos jugamos la vida. Gálvez es testigo y nos puede intentar perjudicar con su declaración». El economista, abogado y auditor murciano aprovechó además su intervención para mostrar su contrariedad por las quejas de los consejeros cesados. «Es una falta de responsabilidad todo lo que está sucediendo aquí. No podemos jugárnosla. No entiendo que haya consejeros que hayan contado secretos de las reuniones que hemos tenido. Es increíble que se utilice la demagogia para encender al público. Si tengo que dimitir dimito, porque el Murcia está por encima del cargo. Seamos una piña, porque en el juicio nos jugamos mucho. No es bueno hablar ahora de una acción social contra Gálvez».

Los cambios en el consejo fueron aprobados por la Junta, gracias sobre todo al 13% de Tornel. El 76% -52 accionistas- votó a favor, mientras que el 4% -57 votos- votaron en contra. El 6% echó su papeleta en blanco. El consejo de administración actual queda integrado por Francisco Tornel como presidente, y Francisco Miró, Daniel Moreno, Álvaro Ruiz y Francisco Cobacho como consejeros.



Unanimidad en las cuentas

La pataleta de Chema Almela y Chema Cano por perder su sitio en el consejo de administración se llevó todo el protagonismo, dejando en un segundo plano los resultados económicos de los dos últimos ejercicios, especialmente del correspondiente a 2018-2019 donde el Real Murcia ha conseguido acercarse al equilibrio patrimonial.