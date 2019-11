Munúa: "El equipo ha dado un paso adelante y hemos mejorado mucho"

El Cartagena ofreció ante el San Fernando su mejor cara de toda la temporada. Los jugadores albinegros fueron muy superiores al conjunto isleño y tuvieron oportunidades más que de sobra para llevarse los tres puntos. El técnico uruguayo resaltó el trabajo de su equipo: «Lo hemos hecho todo para ganar. Pocas veces en el fútbol se ven tres disparos al palo. Si hoy Caballero hubiera estado un poco acertado de cara a gol, nos hubiéramos llevado una victoria abultada».

Además, destacó la mejoría con respecto a anteriores encuentros: «Hoy hemos dado un paso más en el juego. Hemos sido verticales, hemos encontrado estacios tanto por dentro como por fuera y sobre todo hemos estado más activos de cara a portería. Solo nos ha faltado el gol. Ha sido una lástima».

También habló de la lesión de Manu Viana, que tuvo que marcharse lesionado. Munúa aseguraba que «es una lástima. Mañana le harán pruebas, pero tiene mala pinta. Es una pena porque Manu había comenzado muy bien la temporada. Nos estaba dando mucho».



El Cartagena reclamó penalti

Una de las acciones más polémicas del encuentro fue el posible penalti que el colgiado no señaló en la primera parte tras un disparo de Manu Viana. Munúa, que dejaba claro que para él había sido penalti, le restaba importancia al asunto: «Creo que lo hemos visto todos, pero confío en la honestidad del árbitro. Él me dijo que no lo havía visto y tengo que creerle».