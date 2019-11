El Real Murcia, ni con todo a favor

Juanra permite a los granas sumar un punto al igualar el tanto de Manu Mollina.

Hay días que ya puedes tirar abajo la portería que si la pelotita dice de no entrar, no entra. Da igual a quién reces, cuando llega esa jornada, mejor desear que acabe cuanto antes el encuentro y con el menor daño posible. Hay otros días, en el que sin necesidad de desperezarse, todo te viene a favor.

Ayer, en La Línea de la Concepción, el Real Murcia pudo ser protagonista del segundo ejemplo, pero ni así consiguió volver a casa con tres puntos y un poco más de moral después de dos derrotas consecutivas. Lo hizo todo mal el conjunto grana, tanto, que ni cuando se encontró circunstancias a favor fue capaz de sacar provecho.

Los primeros cuarenta y cinco minutos solo sirvieron para que el murcianismo se pusiese a temblar. Pese a la mala imagen, pese a que los de Adrián Hernández son incapaces de solucionar sus problemas para sacar el balón de su área, pese a que no hay plan, el Real Murcia pudo marcharse al descanso con empate en el marcador. Si no lo hizo fue porque Chumbi envió a las nubes o más allá el penalti que forzó Dorrio, ayer novedad en el once titular.

No cambiaron las cosas en la segunda parte. El partido empeoraba por momentos. Pero cuando menos lo esperaba, tras un saque de esquina de Dorrio, Manolo puso calma dentro del área para ceder a un Juanra que no falló ante Montoya. Al gol se unió la expulsión del local Dopi en el minuto 74, sin embargo ni con superioridad numérica fue capaz el Real Murcia de encerrar al Linense y optar por la victoria. Como conformándose con lo conseguido con tan poco, los granas se relajaron. Sin sufrir, se fueron dejando llevar, hasta que el colegiado señaló el final del partido y el empate se confirmó en el marcador.

Tenía Adrián Hernández varias bajas obligadas. Josema y Curto volvía a quedarse fuera por lesión; Armando no podía formar parte de la defensa al estar sancionado.

Empeñado en mantener la defensa de tres centrales, pese a que en las últimas jornadas no está dando resultado, y olvidando que el centro del campo cojea demasiado por la falta de músculo, Juanra aparecía junto a Antonio López y Edu Luna. Kevin volvía a tener minutos por la baja de Iván Pérez, quien no podía jugar de inicio al tener unas décimas de fiebre. El que debutaba como titular era Dorrio, que jugó con libertad, siendo el único que dio señales de vida en la primera parte.

Conforme iban pasando los minutos, el Real Murcia se mostraba igual de perdido que siempre. No consiguen fijar las líneas los murcianistas, cuyo centro del campo ni destaca en labores defensivas ni es capaz de lanzar al equipo ofensivamente.

Todo parecía igualado. Aunque Dopi y Manu Molina habían llegado al área de Javi Montoya, y Dorrio, en el 25, lo había intentado con un disparo que se marchó fuera, el partido era más que aburrido. Interrupciones, peleas que siempre se decantaban a favor de los locales y desquicie por parte de un cuadro visitante que da la sensación de que nunca tiene un plan. Si a eso se le añade que da demasiadas facilidades atrás, pues es más difícil escapar de la derrota.

Se le puso la cosa cuesta arriba a los murcianistas antes de llegar a la media hora. Siempre condenados por la banda izquierda, en esta ocasión volvió a costar muy cara una segunda jugada. Un balón en la frontal que cazó Manu Molina para sacarse un chut que se coló pegado al palo sin que Lejárraga pudiese hacer nada.

No reaccionó el Real Murcia. Le cuesta un mundo a los granas construir. Álvaro Rodríguez es el único camino, pero no puede salvar los muebles siempre el madrileño. Pese a todo, el Real Murcia tuvo su ocasión. Fue justo cuando el primer tiempo llegaba a su fin. El árbitro señaló penalti de Montoya a Dorrio. Lo lanzó Chumbi, pero no cambió el marcador, porque el disparo del aguileño se fue directamente a las nubes.

Adrián Hernández, a la vuelta del vestuario, hizo lo que siempre hace. Apostaba el técnico grana por la salida al campo de Álex Melgar. No era capaz el Real Murcia de generar peligro. No tiene un jugador que encienda la chispa y conecte con los delanteros. La única opción es Álvaro Rodríguez, aunque ayer también se vio mucho a un Dorrio que mejoró al equipo. Lo mejor fue que los murcianistas, a las primeras de cambio y a diferencia de otras ocasiones, necesitaron muy poco para inaugurar el marcador. En un saque de esquina lanzado por Dorrio y que Manolo fue buscando hueco para encontrar a un Juanra, los granas pusieron el 1-1. Coincidió también ese momento con la decisión de Adrián Hernández de abandonar la defensa de tres, metiendo a Juanra en un centro del campo donde falta demasiado músculo, algo que aprovechan los rivales para superar muy rápidos las líneas de los murcianistas.

Quedaba casi media hora por delante. Pero el Real Murcia se dejó llevar. Con mayor control del partido y sin sufrir atrás, no fueron capaces de lanzarse al ataque. Tampoco cuando el árbitro expulsó a Dopi por una mano dentro del área de Lejárraga. Con un Linense con diez y sin alternativas en el banquillo por las numerosas bajas de los de Jordi Roger, el Real Murcia no pudo sacar la agresividad y el orgullo. Tampoco reaccionó Adrián Hernández, que no movió el banquillo hasta el minuto 90. Al final parecía que conformarse con el empate en el marcador era lo más lógico para los granas.