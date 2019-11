Discusión entre Adrián Hernández y un periodista en sala de prensa

La rueda de prensa de Adrián Hernández tras el partido del Real Murcia a domicilio ante el Linense se salió del guion previsto. Tras efectuar una valoración del encuentro, un periodista local intervino para considerar ante el técnico si había pecado de conformista en los instantes finales del choque. Adrián Hernández tomó la palabra contestando al comunicador, al que replicó diciendo: «No haga un juicio de valor, está opinando, no preguntando». «Usted me puede preguntar lo que quiera, pero con ese juicio demuestra de qué pasta está usted hecho».

Además, el entrenador murcianista agregó que la pregunta no le parecía «respetuosa, el código deontológico de usted ha quedado por los suelos, es una pregunta guiada con una respuesta guiada».

El periodista no dudó en replicar, considerando que «esperaba más arrogancia en el Real Murcia». Esa intervención provocó que el jefe de prensa del club, Manuel Fresneda, indicase al comunicador que no se le contestarían más preguntas, lo que provocó una fuerte discusión entre los presentes en la sala. El periodista volvió a la carga contestando a Fresneda: «¿Quién coño eres tú para decidir si pregunto o no pregunto?»

Pese a esa discusión, Adrián Hernández valoró la actuación de su equipo argumentando que «nos hemos adaptado bien a las condiciones meteorológicas, inusuales para nosotros, con una primera parte bastante igualada». Sin embargo, recordó que «nos ha penalizado la segunda jugada. En el gol nos quedamos pidiendo una mano, que no sé si es o no, pero no puede ser que esto nos pase por tercera o cuarta vez». «Nos está penalizando muchísimo», dijo.

No obstante, consideró que «nos repusimos bien, tenemos la opción del penalti y lo fallamos. La primera parte la veo igualada, aunque la segunda creo que fue totalmente nuestra, dominando todas las fases del partido. En los últimos diez minutos, tras su expulsión, era difícil jugar por dentro y no supimos interpretarlo». Además, cree que el empate les «ayuda a cortar la mala racha que llevábamos».