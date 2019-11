El Yeclano visita un campo maldito con el reto de lograr su primer triunfo fuera

El Yeclano Deportivo disputa esta tarde, a partir de las 16.30 horas ( Footters.com) su sexto partido a domicilio, y lo hace en un campo que le trae, probablemente, el peor de los recuerdos de los tres últimos años futbolísticos, Sanlúcar de Barrameda. Allí el equipo de Alejandro Sandroni perdió en la final del play off del 2018 por 3-0 y allí buscará su primer triunfo lejos de La Constitución esta temporada del retorno a la Segunda División B.

No lo va a tener sencillo el conjunto de Yecla, que cuenta con importantes bajas para afrontar este duelo. A la ya conocida por quinta amarilla de Álex Vaquero se le une la lesión de su otro máximo goleador, Alayeto, y la del central ilicitano Fran Martínez, que no ha podido llegar al encuentro. Tampoco estará el ariete albano Ati Rashiti, todavía convaleciente de su lesión muscular, y el delantero canterano Javi Muñoz se quedó también fuera de la convocatoria del entrenador.

Como noticia positiva en la expedición azulgrana destaca el extremo valenciano Rulo, que tras un mes fuera podría tener minutos, así como la normalidad del portero Miguel Serna, que se ha recuperado de sus mareos que le forzaron el cambio, La incógnita en el once titular será cómo subsanar las ausencias de los habituales, con diferentes opciones como poner un doble pivote con Vivanco y Carlos Selfa, y optar en la mediapunta por Luís Castillo y en banda un jugador rápido como Tonete o Rulo, o bien darle continuidad a Javi Saura y escorar al canterano.

El Sanluqueño, que venció la pasada semana al Real Murcia en Nueva Condomina, llega a este duelo con 13 puntos en su casillero. En su campo ha ganado dos partidos y ha empatado uno, sufriendo dos derrotas. Con Abel Gómez en el banquillo y con veteranos sobre el campo como Dani Güiza y Álex Geijo, los gaditanos quieren no pasar apuros. Edu Oriol será baja al no recuperarse de una lesión, mientras que Álex Cruz y Nando Quesada ya regresaron hace una semana.