Tornel aparta del consejo del Real Murcia a Almela, Baeza y Cano

De los aplausos por la gestión económica llevada a cabo por el actual consejo se pasó al fuego cruzado. La Junta de Accionistas del Real Murcia ha permitido ver en directo las diferencias existentes dentro del consejo de administración y que ya habían sido contadas en este diario.

Cuando se entraba en el punto cinco del orden del día, en que se trataba la reestructuración del consejo de administración, Francisco Tornel, presidente del Real Murcia y máximo accionista con un 13% del capital social, daba un golpe sobre la mesa. Chema Almela, Quique Baeza y Chema Cano se quedaban sin sus sillones de mando por decisión del notario murciano. Evitando entrar en batallas, Tornel simplemente explicaba que se reduce el consejo para hacerlo más "ágil". "Vamos a hacer un consejo experto en derecho y en economía, porque los próximos meses nos jugamos mucho en esas áreas", decía, añadiendo que "he tomado esta decisión como accionista mayoritario. Entiendo que es lo mejor para el Real Murcia".

Las razones dadas por Tornel no fueron compartidas por los consejeros cesados. Chema Cano fue el más duro, diciendo que "no creo que sea ese el motivo. El miércoles nos dijeron que era por falta de confianza". Recalcaba el poder del KBusiness y dejaba claro que "hablamos de un modelo alemán, pero al final con el voto de Tornel, ni el mío ni el de los que están aquí valen nada".

Las palabras de Cano alteraron a Tornel, que sacó la artillería para contestar. "Tu voto sí valdría si en la ampliación de capital hubieras puesto 200.000 euros", respondió a Cano. "Yo decidiré quién forma el consejo de administración. Esto es una Sociedad Anónima Deportiva", continuaba el presidente. "El que quiera ser consejero o poner consejeros que en el próximo aumento de capital meta el dinero necesario", concluyó.



Almela habla de impugnaciones

No solo mostró su malestar Cano. Almela fue el siguiente. El expresidente, uno de los más afectados por perder su cargo, llegó a hablar de impugnaciones al considerar que esta decisión es irregular. "Nadie nos lo dijo cuando el 1 de octubre se cerraron los puntos del orden del día", indicaba Almela. "Ese punto es irregular. El miércoles fue cuando nos dijeron que de iba a reducir el consejo, y se hizo en una reunión que no era formal. No nos han dado ninguna razón. La mayoría de Tornel es lo que vale. Nos han cesado", terminaba, recibiendo el aplauso de los presentes.

Mucho más responsable fue Quique Baeza. "Para mí esto es un sueño y me gustaría seguir, pero voy a seguir trabajando por el Real Murcia sin serlo. Me gustaría un consejo más plural, pero lo importante es la unidad".

Las diferencias se han agravado cuando Higinio Pérez ha pedido que se vote para llevar a cabo una acción contra Víctor Gálvez y Raúl Moro. Daniel Moreno, consejero del Real Murcia, se ha mostrado en contra de hacer eso ahora mismo, ya que "el martes -en referencia al juicio en el Mercantil- nos jugamos la vida. Gálvez es testigo y nos puede intentar perjudicar con su declaración". El economista murciano aprovechó para mostrar su contrariedad por las quejas de los consejeros cesados. "Es una falta de responsabilidad todo lo que está sucediendo aquí. No podemos jugárnosla. No entiendo que haya consejeros que hayan contado secretos de las reuniones que hemos tenido. Es increíble que se utilice la demagogia para encender al público. Si tengo que dimitir dimito, porque el Murcia está por encima del cargo. Seamos una piña, porque en el juicio nos jugamos mucho. No es bueno hablar ahora de una acción social contra Gálvez".

Los cambios en el consejo fueron aprobados por la Junta, gracias sobre todo al 13% de Tornel. El 76% -52 accionistas- votó a favor, mientras que el 4% -57 votos- votaron en contra. El 6% echó su papeleta en blanco.

El consejo de administración actual queda integrado por Francisco Tornel como presidente, y Francisco Miró, Daniel Moreno, Álvaro Ruiz y Francisco Cobacho como consejeros.

Mayor unanimidad hubo al aprobar las cuentas de los dos últimos ejercicios económicos. El 98% votó a favor de los números del ejercicio 17-18 y un 99% respaldó el ejercicio 18-19.