Sito Alonso: "Me alegro mucho por los que estaban desilusionados"

El entrenador del UCAM CB Murcia, Sito Alonso, se mostró exultante en sala de prensa tras el triunfo cosechado por su equipo en Andorra a domicilio: «Tenemos que coger mucho ánimo, los jugadores tienen que disfrutar de la primera victoria a domicilio, ante un rival con mucho talento y que lo está haciendo muy bien», resumió.

Además, confesó sentirse «muy contento por haber conseguido una victoria que, no es que no la hayamos merecido, pero veníamos de dos partidos en los que habíamos dominado durante mucho tiempo y que luego no conseguimos ganar». Por ello, dedicó la victoria a «la afición, por los jugadores especialmente, pero también por gente del club, que estaban todos un poco desilusionados·.

Para el técnico madrileño, fue clave llegar con una igualdad máxima a los instantes finales del encuentro: «A falta de tres minutos estábamos tres abajo, pero con una dinámica muy positiva de ellos. Aquí hemos tenido una tensión máxima, quizá por eso hemos llegado más concentrados a los últimos minutos, sobreponiéndonos a dos pérdidas con un gran triple de Dino y dos buenas defensas», argumentó Alonso.

De este modo, el preparador universitario quiso restar importancia a las dos derrotas precedentes ante Fuenlabrada y Obradoiro, las cuales cree que «tenemos que olvidarlas». «Estamos extremadamente contentos por la victoria, llevábamos tres partidos de finales muy ajustados, y creo que en este teníamos mucho merecimiento de ganar, aunque Morabanc también lo tuviera».

Pese a que Sito Alonso reconoció que «no empezamos bien el partido», consideró que «a partir del minuto 6 el equipo ha empezado a jugar mejor, con muchos más espacios, atacando mejor situaciones de bloqueo directo o ataques de cuatro esquinas». «En el tercer cuarto nos hemos ido a una ventaja de once puntos, pero no hemos estado acertados con las faltas, llevábamos cuatro en el minuto uno y medio. Has de ser muy inteligente para que el contrario no anote de tiro libre», concluyó.