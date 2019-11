ElPozo se deja remontar y cae en Santa Coloma

ElPozo ha sumado su segunda derrota de la temporada tras caer ante el Santa Coloma por 3-2 en un duelo en el que llegó a ir ganando por dos goles de ventaja que desaprovechó para ver cómo le remontaban en el último minuto del partido. Al equipo le falta alegría en su juego y eso se está transmitiendo sobre la pista. Quizás sea el esfuerzo de el alto número de competiciones que lleva jugando desde agosto o que simplemente no han encontrado la cohesión necesaria pero, sea como fuere, dejarse ocho puntos en siete partidos bien merece una reflexión.

El primer tiempo fue extraño. En el periodo en que dominó el Santa Coloma llegaron dos goles de ElPozo y, cuando quien tuvo la batuta del duelo fue la escuadra murciana, llegaron los dos tantos del equipo local. El partido arrancaba con el cuadro local mostrando sus armas y también una mayor ganas de ganar. Dos avisos del conjunto catalán pusieron en alerta a los de Giustozzi, quienes tardaron varios minutos en enseñar los dientes y demostrar que ellos también habían viajado hasta Badalona para competir. El Santa Coloma se mostraba más suelto y llegaba con rapidez y contundencia, solo echaba en falta la efectividad cara a portería y, con una salida de balón rápida y confiada, justo de lo que adolecía ElPozo en los primeros compases, el conjunto catalán rondaba con serio peligro la meta de un Espíndola que tuvo que trabajar más de lo que esperaba. Pero bastó una ocasión de ElPozo, en concreto una jugada de estrategia desde el córner, para que la escuadra de la capital del Segura se pusiera por delante gracias a un remate de Álex. Todo lo acontecido con anterioridad quedaba en el olvido.

El gol conseguido trajo consigo para ElPozo la comodidad y tranquilidad sobre la pista. Si bien seguían sufriendo la llegadas de su rival, éstas se iban produciendo con más convicción que cabeza y no llegaban a buen puerto mientras que los de Giustozzi subieron varios metros su línea de presión dificultando la salida de balón del equipo catalán y provocando varias pérdidas y errores defensivos. Solo faltaba hilvanar jugadas y pausar el ritmo hasta convertirlo en una música que pudieran bailar sin sobresaltos pues , aunque había mejorado, no terminaban de encontrar su zona de confort. El escenario, no obstante, les era favorable y eso supieron aprovecharlo para hacer el segundo tanto tras una magnífica asistencia de tacón de Fernando que remató Andresito para poner el 0-2 en el marcador.

El tanto bien podría haber supuesto un jarro de agua fría para el Santa Coloma pero los locales no se dejaron intimidar y respondieron en el mismo minuto con un tanto de Bruno Petry para reducir la diferencia en el luminoso, una que quedaría anulada instantes después al conseguir Well el empate. El partido comenzaba de nuevo y la inercia positiva estaba de lado del cuadro local.

Ya en los últimos minutos en partido bajó en intensidad, lo que provocó un tiempo muerto de Giustozzi en el que el técnico argentino casi se deja la voz pidiendo más mordiente a los suyos así como que encararan y enfilaran el camino a portería. La charla del entrenador la interiorizaron sus pupilos, quienes gozaron entonces de algunas ocasiones claras entre las que destacó un lanzamiento al palo de Darío Gil pero ninguna de éstas se materializaron y el reloj mandó a los jugadores a vestuarios.

El segundo tiempo fue igual de abierto que el primero. Hubo ocasiones para ambas escuadras, igualdad en la posesión, equidad en los errores en el pase y en las acciones ofensivas pero el gol no llegaba aunque rondaba con el mismo peligro tanto la meta de Miquel Freixas como la de Espindola. La celeridad hizo acto de presencia sobre la pista cuando se pasó el ecuador de este último acto. Como si en los diez minutos anteriores hubieran estado midiendo sus fuerzas para posteriormente lanzar su ataque definitivo, los equipos metieron una punta de velocidad a su juego y las oportunidades fueron haciéndose más claras hasta convertirse casi en cristalinas. En ese juego en el que casi ni existía la transición defensa-ataque, ElPozo comenzó a ponerse serio y a disfrutar de unas ocasiones, como una de Álex solo frente al portero, que no lograron materializar. El cuadro murciano, que triplicó en disparos a puerta los que hizo su rival, veía como se agotaba el tiempo por lo que, restando tres minutos para la conclusión, Giustozzi puso a Andresito de portero jugador para intentar lograr con cinco hombres de pista lo que no había logrado con cuatro. Y no solo no surtió el efecto deseado sino que, restando un minuto para la conclusión, Bruno Petry logró adelantar a los locales con un lanzamiento de falta para poner el 3-2 definitivo -aunque hubo polémica al final por un gol de Paradynski que los colegiados decretaron fuera de tiempo- en lo que supone la segunda derrota del curso para un equipo que tiene y debe de encontrar la alegría en su juego.