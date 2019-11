Ayer no, hoy sí

Las cuentas de los últimos dos ejercicios y la reestructuración del consejo, a votación.

Era de esperar. La Junta de Accionistas del Real Murcia se celebrará esta tarde a partir de las siete en segunda convocatoria. En la mañana de ayer, no se alcanzó el quórum necesario. Tampoco se rozó. Solo un 18,5% del capital social -un 13% en manos de Francisco Tornel- estuvo representado este sábado en Nueva Condomina, muy lejos del 51% que exige la ley. Apenas un centenar de accionistas, una cifra que podría crecer en el día de hoy, pero que no llegará al número conseguido en febrero, cuando la entidad murcianista trasladó su cita con los socios al hotel Nelva.

Por no aparecer, no apareció ni Mauricio García de la Vega. El empresario mexicano no se dejó ver en las inmediaciones del estadio murciano. Aunque sí pidió ser acreditado. Lo hizo a través de un intermediario que acudía en su nombre. Francisco Miró, consejero delegado del Real Murcia, fue el encargado de atender a Manuel Sevilla Flores, pero una vez más, en el club grana consideraron que la empresa de García de la Vega, poseedora de un 10% de las acciones tal y como sentenció el TAS, no puede acceder al no estar inscrita en el libro de socios.

No apareció Mauricio García y tampoco lo hizo Francisco Tornel. El máximo accionista no estuvo en Nueva Condomina. Según informaron desde el consejo de administración, el presidente grana no había podido acudir, delegando su voto en Francisco Miró, consejero delegado.

El resto de pequeños accionistas fue accediendo al estadio, donde esperaron pacientemente hasta que casi a la una del mediodía, Antonio Ruiz, secretario no consejero, informaba de que no se podía llevar a cabo la cita al no estar representado el capital necesario. En total, en la sala, había accionistas con títulos por valor de 278.134,97 euros, de los que 200.000 están en manos de Tornel y unos 35.000 los controla la FEPEMUR, representada ayer por su nueva presidenta, Maribel Cabezos.

Durante la espera, no faltaron los corrillos, muchos de ellos protagonizados por los actuales consejeros del Real Murcia. Y es que la Junta se ha ido calentando desde el miércoles después de la decisión de una parte del consejo de enseñar la puerta de salida a Chema Almela, hasta julio presidente; Quique Baeza y Chema Cano. No será hasta esta tarde cuando se sepa si los tres señalados desaparecen del órgano de control. La decisión la tiene Francisco Tornel. Su voto, como máximo accionista, decantará la balanza. Salvo que el actual presidente ceda a las presiones y a las súplicas de los afectados, el consejo de administración del Real Murcia quedará reducido a cinco miembros.

El miércoles, en una reunión de lo más caliente, Tornel, Miró, Daniel Moreno, Francisco Cobacho y Álvaro Ruiz comunicaron la decisión tomada al resto de sus compañeros. Habían roto, según explicaron, la cohesión del grupo al posicionarse a favor de Higinio Pérez. Aunque el abogado murciano ya no está en el club, como líder de la PARMU planteó una ampliación de capital con la que pretendía recaudar dinero para comprar acciones de la entidad y así ser competencia directa de los actuales gestores. La iniciativa, rechazada por la plataforma, no ha sentado nada bien al bloque fuerte del consejo, que además no ha perdonado a Almela, Baeza y Cano que en vez de mantenerse leales al consejo, abrazaran los planes del imputado en varios casos de corrupción urbanística.

La decisión está tomada y comunicada. Pero los afectados no están dispuestos a salir. Ya lo avisaron el propio miércoles, cuando la reunión acabó con una bronca monumental. No se han calmado los ánimos. De hecho, los tres señalados están suplicando al resto que cambien de opinión, todo para retener sus sillones.

Ayer, durante la espera, se intentó mantener las apariencias. Eso sí, no faltaron los corrillos de Almela y Baeza con Higinio. Esta tarde, se sabrá si estos dos más Cano salen. En caso de confirmarse las bajas, el consejo quedaría con Tornel como presidente, Francisco Miró como consejero delegado, y Daniel Moreno, Francisco Cobacho y Álvaro Ruiz como consejeros.