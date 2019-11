El UCAM necesita un cambio

El UCAM Murcia CB transita en estos momentos por esa delgada línea que separa un bache de resultados de una crisis. Después de sufrir tres derrotas consecutivas y dos de ellas dejando escapar el triunfo en los instantes finales, las dudas pueden crecer si no llega un cambio de dinámica justo antes de afrontar un calendario terrorífico, con dos duelos próximamente en casa frente a Valencia y Barça.

Los hombres de Sito Alonso visitan hoy (18.00 horas) a un MoraBanc Andorra al que no gana a domicilio desde la temporada 2015-2016 con Facu Campazzo al mando del equipo. Desde entonces, tres derrotas consecutivas en el Poliesportiu d'Andorra, la última de ellas el pasado curso en el arranque liguero (78-76). Enfrente estarán varios exuniversitarios. En el banquillo, Ibon Navarro, técnico que cumple su segunda temporada al frente de un equipo que vuelve a disputar la Eurocup y que perdió el pasado miércoles en casa en la competición continental. En la dirección se encuentra Clevin Hannah, el base que llevó al UCAM hasta el tercer puesto de la Champions, mientras que en el juego exterior cuenta con Dejan Todorovic, un alero que se pasó prácticamente en blanco la pasada campaña en Murcia por culpa de una lesión. Pese a que el club tenía una opción para renovar su compromiso, voló hasta Andorra, donde está promediando 8,7 puntos en 18 minutos de juego. Los andorranos llegan al compromiso con tres victorias, solo una más que los universitarios, y después de caer en la pasada jornada en Sevilla ante el Betis (86-81). Ibon Navarro ha perdido para al menos un mes al alero checo David Jelinek, con una fractura en las costillas después de chocar contra un adversario mientras lo defendía, pero en el juego interior ha recuperado a Dejan Musli, un cinco que puede hacer mucho daño en la zona del UCAM.

«Es totalmente imposible desanimarme viendo la actitud positiva de los que están a mi alrededor y estos golpes duros son muy importantes para crecer. Puede haber más de esos momentos durante la Liga y hay que saber asumirlos y no perder la perspectiva de lo que queremos conseguir como equipo». Así resumía Sito Alonso su estado de ánimo después de las dos derrotas sufridas tirando por la borda amplias ventajas frente al Fuenlabrada y el Obradoiro. De hecho, el preparador madrileño se mantiene firme en sus ideas, con Askia Booker como líder en la pista: «Quiero mantener la misma línea y no jugar de otra manera, pues sería estúpido por mi parte hacerlo. Dominamos los encuentros de Fuenlabrada y ante el Obradoiro durante 39 minutos y llegamos al casi. No quiero perder la perspectiva», indicó el técnico, quien tendrá que volver a dejar a un jugador fuera de la convocatoria. Todo hace indicar que por el perfil del rival, que cuenta con dos 'cincos' poderosos como Moussa Diagné (11,5 puntos y 6,8 rebotes) y Dejan Musli, Kevin Tumba regresará a la rotación, por lo que el descarte será un exterior, teniendo muchas papeletas Marques Townes, quien no llegó a jugar ni un solo minuto frente al Obradoiro.

Para un jugador del UCAM, el base Rafa Luz, será un partido especial. El pasado verano llegó a Murcia después de un tira y afloja con el Andorra, que incluyó el brasileño en el derecho de tanteo pese a que no pretendía seguir contando con sus servicios. A última hora se solucionó, pero la situación dejó mal sabor de boca.