El Real Murcia celebrará su junta de accionistas mañana al no haber quorum

Como era de esperar y como ya sucedió en febrero, la Junta de Accionistas del Real Murcia se celebrará mañana en segunda convocatoria. Será a las siete de la tarde en las instalaciones de Nueva Condomina.

Esta mañana, a las doce, estaban citados los accionistas en el mismo sitio. Pero la cita no ha podido celebrarse al no superarse el porcentaje de asistencia necesario. La ley obliga a que esté representado el 51% del accionariado, pero ha sido imposible. Solo se ha conseguido llegar al 18,5%, tal y como ha anunciado el secretario del consejo.

A diferencia de las últimas citas, hoy no ha aparecido por Nueva Condomina Mauricio García de la Vega, poseedor del 10% de las acciones del Real Murcia, tal y como le reconoció hace más de un año el TAS, pero que no está inscrito en el libro de socios del club. No ha acudido el empresario mexicano, pero sí tres personas en representación de IconStar, la empresa que adquirió dichos títulos y que hasta el mes de julio estaba a nombre del azteca.

Recibidos por Francisco Miró, consejero delegado del Real Murcia, los representantes de De la Vega han mostrado toda la documentación para intentar inscribirse, aunque, una vez más, no lo han conseguido. Tras esto han abandonado las instalaciones de Nueva Condomina sin querer hacer declaraciones.

Los que sí han ido accediendo al interior del estadio han sido los accionistas que no han querido perderse una cita que, como era de esperar, se celebrará mañana a partir de las siete de la tarde.

El punto principal del orden del día es la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019. El trabajo realizado en el último año ha permitido acercarse al equilibrio patrimonial. Las quitas aceptadas por los acreedores y el convenio para la explotación de Nueva Condomina han ayudado a enderezar las cuentas.

Sin embargo, sí se espera un momento caliente en la Junta que llegará cuando toque reestructurar el consejo de administración.

Aunque serán los accionistas los que tengan la decisión final, hay tres nombres que están en la rampa de salida. Almela, hasta julio presidente del Real Murcia y ahora consejero raso; Quique Baeza y Chema Cano han sido señalados por Francisco Tornel y el resto de consejeros. Desde el miércoles por la noche, cuando se les comunicó esta decisión en una reunión caliente y en la que faltó poco para que se llegase a las manos, Almela, Cano y Baeza están suplicando al máximo accionista que cambie su decisión y les permita mantener sus sillones de mando.

En la mencionada reunión del miércoles, la parte fuerte del consejo defendió que no pueden seguir al haber roto la cohesión del grupo defendiendo posturas que van en contra de los intereses del club.

Aunque el abogado Higinio Pérez renunciaba a su cargo de consejero el pasado mes de febrero, su sombra sigue siendo alargada en Nueva Condomina. Ahora al frente de PARMU, donde no deja que se vote su salida como administrador tal y como piden muchos de los integrantes de la asociación, ha intentado sacar adelante una ampliación de capital con el fin de recaudar dinero que luego serviría para comprar acciones del Real Murcia, haciéndose así con una mayor parte del pastel para tener poder en la toma de decisiones y hacer la competencia al actual equipo de trabajo.

La propuesta de Higinio, tirada para atrás por los socios de PARMU, fue considerada como una traición por una parte del consejo de administración del Real Murcia. Pese a ello, tanto Chema Cano, quien le debe su cargo en el club al propio abogado murciano, como Almela y Baeza, todos ellos dentro del consejo con el que compite el imputado en varios casos de corrupción urbanística, se pusieron de lado del letrado murciano.

Si finalmente se aprueban las salidas en la junta que se celebrará mañana a las siete de la tarde, el consejo de administración se quedará con solo cinco miembros, ya que, de momento, la intención es que esas vacantes no sean cubiertas. Francisco Tornel, máximo accionista con alrededor del 12%, seguirá al frente como presidente. Francisco Miró, representante del KBusiness, es el consejero delegado. Y los otros tres consejeros que se mantienen son Daniel Moreno, Francisco Cobacho y Antonio Ruiz.