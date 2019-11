El Real Madrid, a confirmar su mejoría ante el Betis

Real Madrid y Real Betis buscan la continuidad a su último resultado positivo, para mantener el pulso en cabeza con el Barcelona hasta el clásico en el caso de los madridistas y los béticos para sumar un segundo triunfo seguido que refuerce a Rubi y les aleje de la zona de peligro. [Sigue en directo el Real Madrid - Betis]

El Real Madrid afronta del encuentro después de jugar su partido más completo de la temporada, frente al Leganés (5-0), tras aprovechar al máximo el aplazamiento del clásico para encontrar el camino a seguir y un once tipo que Zinedine Zidane no repetirá por tercera vez.

Con él levantó el vuelo en Estambul en Liga de Campeones y firmó ante el Leganés el resultado más abultado de su irregular inicio de temporada. Al fin, tuvo un partido tranquilo en el Santiago Bernabéu y con la afición madridista disfrutando del juego de su equipo.

Pero tres días después se esperan rotaciones, con la entrada de jugadores que necesitan un buen partido como Militao, Mendy, Luka Modric, Isco o Vinicius. Varios tendrán la oportunidad ante el Real Betis, ahora con el viento a favor para entrar en la mejor dinámica de la temporada.

Zidane sigue sin contar con Gareth Bale tras una semana polémica. El galés viajó a Londres y a su regreso ya comenzó la recuperación de sus problemas de gemelo sobre el césped. Aún le queda tiempo para volver a la competición y se suma a las bajas por lesión de Marco Asensio y Nacho Fernández. Tampoco estará ante el Betis el colombiano James Rodríguez, que se perderá su segundo partido de la semana por paternidad.

Aunque el brasileño Rodrygo se ha convertido en el jugador del momento en el Real Madrid, tras marcar nuevamente en el Bernabéu ante el Leganés y aprovechar a sus 18 años cada oportunidad de Zidane, todo apunta a que no estará en el once. Vinicius es ahora quien siente la presión de brillar y marcar, señalado como perdedor en un pulso brasileño y tapado en su demarcación por la presencia de Eden Hazard.

Se esperan sorpresas en la convocatoria de Zidane, que en su once puede retocar cada zona del campo ante un Betis que llega al Santiago Bernabéu como el paciente recién salido de la 'UCI' y que necesita recuperarse en planta, tras el agónico triunfo del miércoles frente al Celta (2-1).

El Betis también se plantea rotar



El reencuentro con la victoria en el último suspiro salvó el puesto a su cuestionado técnico, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', un balón de oxígeno que intentará aprovechar para buscar un resultado balsámico en el estadio de un grande que calme la tempestad.

Los verdiblancos ya saben lo que es dar la campanada en el Bernabéu, no en vano llevan dos victorias seguidas en Chamartín (0-1 y 0-2 en las dos últimas campañas con Quique Setién en el banquillo), y no renuncian a lograr una hazaña histórica con una tercera, si bien el equipo no parece estar en una situación propicia para conseguirlo.

Al Betis se le achaca la falta de un esquema de juego definido, una personalidad de la que adolece y que tiene a Rubi en la cuerda floja, pues ante el Celta, y pese a que en el último instante emergió la figura salvadora de su hombre con más calidad, el francés Nabil Fekir, jugó mal y dio una imagen preocupante en algunas fases.

Aún así, los béticos suelen crecerse ante la adversidad y tienen la ilusión de reaccionar, algo que redoblaría su ánimo antes del derbi del 10 de noviembre contra el Sevilla. Rubi sabe que debe equilibrar a su equipo, ganar solidez defensiva -es el más goleado de Primera con 21 tantos-, y podría refrescar su equipo pensando también en el duelo contra su eterno rival teniendo en cuenta que dos piezas claves de su esquema -Fekir y el central argelino Aïssa Mandi- están apercibidos de suspensión.

Ante las lesiones del meta Dani Martín, de sus únicos medios centros puros, el luso William Carvalho y Javi García, y del punta Juanmi Jiménez, podría dar entrada al brasileño Sidnei por Mandi, mantener al central Marc Bartra como medio de contención junto a Sergio Canales e Ismael Gutierréz o bien que al joven del filial lo releve el mexicano Andrés Guardado.

En ataque tiene muchas opciones, con Cristian Tello o el joven mexicano Diego Lainez, para preservar de una posible quinta amarilla a Fekir y dar descanso a Joaquín Sánchez, y devolver la titularidad a Loren Morón en detrimento de Borja Iglesias o bien alinear juntos a ambos.

Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco o Vinicius, Hazard y Benzema.

Betis: Joel Robles; Emerson, Feddal, Sidnei, Álex Moreno; Canales, Bartra, Ismael o Guardado, Tello; Borja Iglesias y Loren.

Árbitro: Sánchez Martínez (colegio murciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.