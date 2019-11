El Jimbee Cartagena logra la primera victoria de la 'era Duda'

Dos mil personas vibraron con la primera victoria del Jimbee Cartagena en casa y segunda consecutiva en la Liga, que llegó en el estreno de Duda en el banquillo (3-1). En un partido de poder a poder, el nuevo entrenador ya dejó su sello, con un estilo distinto de juego. En un encuentro muy disputado frente al Jaén Paraíso Interior que le puso la victoria muy difícil a un Jimbee que supo sufrir hasta el último suspiro y con un protagonista imprevisto, el brasileño Ique, quien no estaba en la convocatoria pero que acabó siendo el autor de dos tantos. El veterano jugador se encontraba vestido de calle en la grada cuando Eka, en el calentamiento, sufrió un pinchazo que le dejó fuera del duelo de la séptima jornada. La entrada de Ique resultó vital, determinante para romper el equilibrio en el que se movió un duelo que acabó cayendo el bando local en el estreno de Duda.

Nada más comenzar, Juanpi regaló un balón a placer en el área local que Míchel falló disparando al larguero. Esta situación la provocó la alta presión alta que ejerció el Jaén frente a un Jimbee que hacía la pista grande y salía desde atrás circulando el esférico de banda a banda. Los amarillos buscaban hacer daño con contraataques más rápidos. Los de Duda insistían por las bandas, desde donde llegaron las primeras oportunidades a través de Franklin, Juanpi o Cobarro. A los siete minutos eran los locales los que se adueñaban del balón, aunque seguía faltando el último pase para poner en aprietos al meta Fabio. Lukaian forzó a la defensa visitante a los nueve minutos tras darse la vuelta dentro del área, pero su tiro fue rechazado por la zaga jiennense. Tras superarse el ecuador del primer tiempo, la escuadra andaluza adquirió más protagonismo en pista. Empezaba a contar con posesiones más largas. A los 12 minutos Duda utilizó su tiempo muerto para mantener despiertos a sus pupilos, pero las combinaciones seguían siendo más lentas que al principio, además de ir perdiendo el dominio. De esta manera llegaban los momentos más complicados para los locales ante el bajón de intensidad.

No obstante, a los 16 minutos Juanpi lanzó alto una falta al borde del área cuando estaba con muy buenas opciones para marcar. A pesar de no existir grandes oportunidades de gol en ambas porterías, la tensión y la lucha se mascaba sobre la cancha. El trabajo de las defensas era férreo, dando la sensación de que el desequilibrio solo podía llegar por algún error o en una contra. Precisamente el tiempo muerto utilizado por Dani Rodríguez a falta de cinco minutos, sirvió para despertar al Jimbee otra vez, que recuperó el control del balón. Pese a esta circunstancia, el visitante Chano pudo marcar al encontrarse solo ante Raúl Jerez, pero su tiro salió fuera. Acto seguido, Fernández tampoco estuvo fino cuando se quedó en posición óptima para marcar el primer tanto. Los últimos segundos fueron un ir y venir de contraataques que no evitaron que se llegara al descanso con el 0-0.

Lukaian quiso romper el empate en los primeros segundos tras la reanudación cuando estrelló un misil en la cruceta de Fabio. Los argumentos y los recursos eran los mismos, aunque el Jimbee salió con más chispa tras el paso por los vestuarios. Juanpi volvió a avisar a los 22 minutos, pero su taconazo en boca de gol fue rechazado por Fabio, quien mandó el balón a córner. A la salida de este saque de esquina, Jesús Izquierdo se encontró con un balón suelto dentro del área que aprovechó para batir al meta visitante en el mano a mano.

El 1-0 no cambió la forma de jugar de los dos equipos, con los locales con mayor posesión del balón, mientras que el Jaén trataba de sorprender a la contra. Pero aún se le puso el partido más de cara a los locales con una genialidad de Ique, al que llegó un balón de espaldas en banda izquierda, se giró y conectó un disparo que Fabio no vio.



Ique, protagonista

El 2-0, que llegó a los 25 minutos, dejó al Jaén algo tocado, bajando la intensidad en su juego. Pero pasados unos minutos, el conjunto andaluz logró recomponerse, disponiendo de dos oportunidades protagonizadas por Carlitos y Campoy. El Jimbee salió el atolladero y logró estirar las líneas, pero el Jaén insistió y consiguió quitarle el dominio del balón a los de Duda. A los 30 minutos Chano remató a las mallas de Raúl Jerez un centro desde la izquierda, logrando así el primer tanto andaluz. En este tramo era el Jaén el que ponía toda la carne en el asador, incrementando la intensidad en todas sus acciones. Pero los locales tampoco bajaban el ritmo. El cancerbero visitante Fabio se lució ante un disparo de Cobarro a los 33 minutos, mientras que Ique también forzó al cancerbero con dos trallazos en dos acciones casi seguidas.

La alta tensión se hizo protagonista en estos instantes, donde el Jaén comenzó a jugar de cinco a los 34 minutos. Además, en este mismo instante, el Jimbee sumó la quinta falta. Eran momentos de sufrimiento para conseguir los tres puntos. En contraprestación, el Jaén sumó también su quinta falta a los 35 minutos, fiel reflejo de que todo en este partido era equilibrio de fuerzas, de faltas y de intensidad, aunque el marcador estaba a favor del quinteto cartagenero. Precisamente en el 35 Franklin falló el primer doble penalti. El Jaén dejó de jugar de cinco cuando acumuló la quinta falta, con lo que los locales sumaron segundos de posesión. Los andaluces tuvieron el empate a los 37 minutos, pero Carlitos erró un doble penalti. En la siguiente acción, el local Mellado también falló otro doble penalti. En este toma y daca, el 2-1 no era suficiente para el Jaén, que a falta de tres minutos volvió a poner en pista el portero-jugador, atrincherando de esa forma a los de Duda. Pero todo el sufrimiento y toda la tensión se deshizo a 55 segundos del final. Ique, otra vez, fue protagonista al lograr el tercer tanto, que consumaba así la primera victoria de la 'era Duda' frente a un Jaén muy aguerrido.