Hugo y Moi, de vuelta al Cartagonova

El Cartagena disputaba la semana pasada en Huelva un encuentro en el que, además de enfrentarse dos equipos llamados a estar en lo más alto de la tabla, el conjunto dirigido por Gustavo Munúa tenía enfrente a una plantilla con hasta siete jugadores que habían vestido la elástica albinegra. Este fin de semana no serán siete, pero también habrá dos reencuentros con dos hombres que dejaron huella en la afición del Cartagena. Moisés García y Hugo Rodríguez fueron –por distintos motivos- importantes en sus correspondientes etapas en el club.

A pesar de ello, ambos tuvieron una polémica salida del club, o al menos no todo lo tranquila que seguro que a ambas partes les hubiera gustado. Los andaluces se marcharon de Cartagena con un sabor agridulce que, no obstante, no empaña los méritos deportivos que dejaron en su paso por el equipo.

Moisés dueño de la zaga



Cuando Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis llegaron a Cartagena en 2015 y el club logró salvarse del descenso, comenzó una etapa de renovación absoluta. En la temporada en la que Víctor Fernández se hizo con las riendas del banquillo llegó a Cartagena un joven central sevillano procedente de la UD Logroñés que desde el primer momento se hizo dueño y señor de la zaga. Y es que la historia reciente del club albinegro no se puede entender sin Moisés García en su defensa. Desde el momento de su llegada hasta su marcha este verano ha sido el jefe de la línea defensiva del equipo. Durante cuatro temporadas ha visto cómo por su lado pasaban multitud de jugadores: Gonzalo Verdú, Ayoze Placeres, Míchel Zabaco, Josua Mejías o Sergio Ayala, siendo siempre el sevillano uno de los encargados de construir el equipo desde atrás. Se puede decir que Moisés ha sido uno de esos pocos jugadores que han acompañado al Cartagena durante todo el proceso de regeneración que le ha hecho estar entre los equipos más potentes de la categoría.

Los cuatro años que estuvo en la plantilla del Cartagena dieron para mucho. Un total de 129 partidos oficiales, en los que marcó seis goles. Precisamente, uno de los mejores encuentros que se le recuerdan con la albinegra fue ante su actual equipo. El San Fernando visitaba el Cartagonova y Moisés logró anotar dos goles que le dieron la victoria el Cartagena. También ha sido uno de esos poco que ha rozado hasta en tres ocasiones el ascenso a la categoría de plata con la punta de los dedos.



La 'espina' de Hugo



Mucho menos tiempo estuvo en Cartagena Hugo Rodríguez. El gaditano permaneció en la ciudad portuaria una temporada. La 17-18 le bastó para dar cuenta de su calidad. Durante esa campaña jugó un total de 44 partidos en los que anotó 4 goles. Además, fue el máximo asistente del equipo.

Esa temporada terminó de la peor forma posible. El episodio de Majadahonda será recordado por el gol en propia puerta de Míchel Zabaco en el minuto 97. Sin embargo, durante la segunda parte el conjunto albinegro dispuso de varias oportunidades para haber sentenciado la eliminatoria. En una de las últimas, Hugo Rodríguez tuvo la opción de irse hacia el córner a perder tiempo, pero decidió encarar y terminó perdiendo el balón. A pesar de que el Cartagena logró eliminar al Celta B, terminó cayendo ante el Extremadura y diciendo adiós al sueño del ascenso.

Después, el extremo gaditano terminaría saliendo del club por no llegar a un acuerdo con la directiva. Él exigía un aumento de sueldo –que creía merecido por su rendimiento- que no fue aceptado, por lo que se separaron sus caminos.

Este domingo, tanto él como Moisés, vuelven a la que fue su casa por primera vez después de su salida.