Munúa: "Aún no hemos hecho nada"

El técnico uruguayo resalta el margen de mejora que tiene el Cartagena a pesar del buen momento por el que atraviesa

Seguramente todos los aficionados del FC Cartagena hubieran firmado antes de la primera jornada de liga estar donde se sitúa a día de hoy el conjunto albinegro. Líder, a cuatro puntos del segundo clsificado y con la oportunidad de sacarle aún más ventaja a este en el encuentro de este fin de semana. Y es que el San Fernando, que hizo un gran inicio de temporada -en el que logró 16 de los primeros 18 puntos y gracias al que estuvo durante varias jornadas en lo más alto de la clasificación-, visita este domingo el Cartagonova.

Con el aliciente de dejar en solo uno esos cuatro puntos que le separan del Cartagena, van a venir «con una motivación extra, propia de un equipo que quiere estar donde estamos nosotros».

Sin embargo, el conjunto isleño no atraviesa su mejor racha. Solo han ganado uno de los últimos cuatro partidos. «Es cierto que no están pasando por un buen momento, pero son un equipo muy peligroso. Están donde están porque se lo han ganado, y nosotros vamos a tener que estar muy atentos».



Euforias las justas

Bastante distinto es el momento en el que está inmerso el Cartagena. Con seis victorias en los últimos siete encuentros y habiendo encajado solo dos goles en toda la competición son el equipo más temido del grupo. De hecho, incluso perdiendo el dominfo ante el San Fernando, el equipo seguiría siendo líder en solitario. No obstante, Munúa no quiere que esto suponga un exceso de relajación para la plantilla y no quiere oír hablar de conformismos: «Hay una realidad, que es que estamos atravesando un gran momento y venimos haciendo cosas muy buenas. Pero hay otra, que es que aún tenemos mucho que mejorar, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Podemos sacarle mucho más rendimiento a esta plantilla y estamos trabajando para eso. Queremos que la afición se sienta identificada con el equipo, que es lo más importante».



Adaptarse a las bajas, la clave

Un equipo en el que no estarán disponibles para este fin de semana varios jugadores. Una de las ausencias más destacadas es la de David Andújar, que vio la quinta amarilla en Huelva y cumplirá el correspondiente partido de sanción. Tampoco estará Lucas de Vega, que atraviesa un virus y no podrá contar para Munúa el domingo. Conocidas eran ya las bajas de Verza, que continúa recuperándose de la microrotura en el abductor derecho que le obligó a retirarse lesionado en el encuentro frente al Córdoba, y la de Markel Etxeberría, para quien el club sigue valorando opciones con las que ocupar su ficha. «No tenemos aún claro qué vamos a hacer con la ficha de Markel. No tenemos prisa para decidir porque tenemos gente de sobra para suplirlo. Tenemos qu elegir bien quién llega».

El que podría reaparecer ante el San Fernando es Santi Jara. El de Almansa ya disputó unos minutos en la primera jornada de liga ante el Badajoz, encuentro en el que recayó de una lesión que «está llegando a su etapa final».

Relativo al tema de las bajas, Gustavo Munúa ha resaltado la fortaleza del equipo en este primer tramo de temporada. «Lo más importante que hemos conseguido ha sido sobreponernos a las adversidades que nos hemos encontrado. Las ausencias nos han obligado a adaptarnos y a utilizar jugadores fuera de su posición. No es nada fácil».

Un ejemplo de ello es Álex Martín, que en Huelva tuvo que jugar en el lateral derecho. Sin embargo, su buena actuación en ese puesto le abre las puertas a repetir esta jornada a pesar de la vuelta de Fucile y pasa a ser una alternativa real para solventar las ausencias en el lateral derecho: «Álex lo hizo muy bien el otro día. Hemos visto que puede rendir ahí y es una opción para nosotros- Sabemos que va a estar listo cuando lo necesitemos».