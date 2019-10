Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB: "Mi mentalidad positiva es indestructible"

Después de acumular tres derrotas consecutivas y de perder los dos últimos encuentros en el último minuto, el UCAM Murcia Club Baloncesto visita este sábado la pista del MoraBanc Andorra (18.00 horas), un duelo donde los hombres de Sito Alonso necesitan recomponer su autoestima para volver a la senda del triunfo.

El entrenador madrileño del UCAM ha afirmado en rueda de prensa que pese a las derrotas, "no tengo nada que recriminar a ninguno de los míos. Lo más fácil sería una critica no constructiva y, seguramente, barata por situaciones que han ocurrido en el último minuto de los partidos. La mentalidad sí que puede afectar en algunos momentos, porque aunque no queramos, nos recuerda esa sensación", explicó, para añadir que "es imposible conmigo intentar desanimarme y tener una actitud negativa, es imposible. La mentalidad que tengo a nivel de positividad es indestructible con mi grupo de trabajo. Solo si fueran unos vagos los doce jugadores, me derrumbaría. Estos golpes duros son muy buenos para crecer como entrenador y como jugador. Pero puede haber más golpes duros durante la temporada", advirtió el entrenador.

Tampoco ocultó que la última derrota ha dejado tocado al vestuario: "Sería mentir ocultar que la decepción por perder el otro día fue grande. Cuando trabajas para ganar un partido, estás en disposición de ganar y no lo haces, sufres mucho más. No se puede negar que han sido dos semanas muy duras en el postpartido, en el día después, de pensar cómo podías estar y no estás. Pero cuando piensas eso muchas veces, lo único que haces es perder el tiempo porque no puedes cambiar las ocas que han sucedido y sí que puedes actuar sobre tus acciones presentes para modificar tu futuro. Ahora debemos seguir nuestro camino para intentar seguir siendo más competitivos, pero con un poco más de consistencia en los últimos minutos para poder conseguir la victoria", declaró el técnico para explicar las sensaciones que se están viviendo en el vestuario.

Pese a las derrotas, Sito Alonso afirma que el estilo de juego va a seguir siendo el mismo: "Quiero mantener la misma línea, es decir, que jugar de otra manera sería estúpido por mi parte. En 39 minutos de los dos partidos el equipo ha dominado y por eso está la gente tan triste y desilusionada. Algunas personas se habían incluso ido ya del pabellón porque pesaban que su equipo ganaba. No quiero perder la perspectiva de lo que está haciendo el equipo y ahora vamos a una pista muy complicada, contra un equipo ambicioso. Tenemos que pensar en hacer nuestras cosas bien e intentar llegar con el mismo nivel de competitividad que estamos haciendo en todos los partidos excepto ante el Real Madrid", comentó.