Mayoral: "Lejos de casa nos está costando un mundo"

La victoria ante el Badajoz fue tan solo un oasis en el desierto para el UCAM Murcia CF. El conjunto universitario agravó su crisis todavía más el pasado domingo, cuando cayó ante el Sevilla Atlético por 3-0, y confía en remontar el vuelo pronto para encontrar un lugar más acorde a la apuesta del club este verano tras el relevo en el banquillo con el técnico Miguel Rivera. El cuadro murciano solo ha conseguido un punto en sus cinco visitas lejos de La Condomina y David Mayoral, atacante del UCAM, repasó esta circunstancia. «Fuera de casa nos está costando mucho, no sé porqué, no estamos acertados en las primeras ocasiones y no nos podemos poner por delante. Nos está costando un mundo, luego es verdad que en casa ante nuestra afición y en nuestro campo estamos jugando grandes partidos como el del Badajoz y ahora tenemos que pensar en el Cádiz B y ya ganar el siguiente fuera», comentó.

Además, el jugador del UCAM reconoció que la derrota ante el filial hispalense fue un palo duro. «Creo que fue una derrota dura, que nos dejó tocados pero estamos a mitad de semana y ahora en lo que pensamos es en ganarle al Cádiz B, el Sevilla ya pasó y creo que el vestuario es una gran familia por suerte, ahora toca reponerse de la derrota», aseguró. Mayoral todavía no ha podido estrenar su cuenta goleadora en lo que va de temporada tras su regreso a La Condomina, pero no es algo que le preocupe. «Estoy tranquilo aunque obviamente quiero marcar gol, los delanteros queremos hacerlo. No sirve de nada lamentarse, solo queda seguir trabajando, hay que intentar meterla y ya está», explicó. El UCAM Murcia CF se enfrenta este domingo, a las 12.00 horas, al filial del Cádiz en La Condomina con el objetivo de abandonar la parte baja de la tabla.