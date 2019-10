Paco Belmonte: "No vamos a fichar para siete jornadas"

Se plantea esperar al mercado de invierno «para ver la realidad que tenemos que afrontar» pese a que la plantilla solo cuenta con dos laterales defensivos, Fucile y David Forniés

El amistoso ante el FC Barcelona, la defensa del liderato, la puesta en marcha de proyectos como la zona VIP en el fondo del estadio o el párking solidario... En todos esos frentes está embarcado en la actualidad el FC Cartagena. Pero hay uno más: compensar la plantilla después de la baja de Markel Etxeberria. En ello también está el club albinegro, pero parece que sustituir al lateral derecho lesionado, pese a que solo hay dos laterales defensivos en la actualidad en la plantilla, Fucile y David Forniés, va a tardar en llegar. «De momento hay tranquilidad», decía ayer Paco Belmonte, presidente de la entidad, después de un nuevo acto del FCC Business, donde se anunció la incorporación de nuevas firmas al grupo de empresas así como la transmisión del encuentro amistoso a favor de los damnificados por la DANA por tres canales televisiones ( La 7, Gol y Barça TV).

Belmonte evitó las urgencias para sustituir al lateral: «Creo que la plantilla tiene elementos para suplir las bajas. Alex Martín, que llevaba tres años sin jugar de lateral derecho, demostró el otro día que está a un nivel alto», dijo, para reconocer que «con la lesión de Markel está descompensado el equipo en los laterales, pero no vamos a fichar por fichar para siete jornadas. Lo mejor es esperar un poco y si no, esperar al mercado de invierno para ver la realidad que tenemos que afrontar hasta final de temporada», expresó el máximo mandatario. Pero también Gustavo Munúa recupera jugadores. «Santi Jara está casi al mismo ritmo que sus compañeros. También recuperamos a Fucile, Cordero, Verza va a estar ahí... El entrenador tiene un quebradero de cabeza, hay veintidós futbolistas para entrar. No sé si Santi Jara entrará en la convocatoria, pero estamos deseando y es un jugador que al perderse el inicio de temporada, va a estar fresco cuando lleguen los partidos importantes, donde él nos va aportar algo vital para el juego ofensivo del equipo», destacó Belmonte.

Con el equipo batiendo récords a nivel defensivo, ahora llega el San Fernando este domingo al Cartagonova. El presidente admitió que «sería un objetivo lindo poder alargar la buena trayectoria del equipo, con el que estamos disfrutando muchísimo. Defensivamente estamos a un nivel muy alto, desde el primero hasta el último jugador. El equipo es capaz de ponerse el mono de trabajo, de saber leer el partido y hemos visto dos versiones, ante el Córdoba disfrutamos mucho del juego ofensivo, y en Huelva vimos un equipo solidario. A partir de ahí hay que ver qué Cartagena vamos a visualizar el próximo domingo ante el San Fernando. El equipo tiene argumentos suficientes para hacernos soñar una vez más porque hemos sumado 23 puntos en 10 jornadas. Si seguimos sin encajar gol, ya tenemos mucho camino ganado de cara a los objetivos. Y a partir de ahí, estamos en los parámetros que dibujamos a principio de temporada, incluso un poco pronto para mí».