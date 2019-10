El Real Murcia, sin la protección del juzgado a partir del 1 de enero

Uno de los principales acreedores del Real Murcia en el concurso es la Agencia Tributaria. Ante los impagos, la AEAT no ha dudado en acudir al Juzgado de lo Mercantil a pedir la liquidación del club por los incumplimientos de los distintos plazos firmado en el convenio. Lo han intentado hasta en dos ocasiones, en las que María Dolores de las Heras, jueza titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, paró los pies a la Agencia Tributaria al considerar que con la firma del reconvenio el club no estaba incumpliendo. Esa protección acabará el 1 de enero. A partir de esa fecha, si los responsables de Hacienda vuelven a intentarlo, a los granas solo les quedará pagar si no quieren enfrentarse a la liquidación.