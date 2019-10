Las lenguas largas de Florentino

Hace unas semanas anticipamos que Zidane ya es pasado. Un pasado en cuerpo presente porque aún alea. Florentino Pérez aguarda con tanta frialdad como falta de escrúpulos el momento de su dimisión. Lo conoce bien. Lo que le molesta del francés, aparte de poner en peligro su presidencia vitalicia, no es el juego ni los resultados ni las pocas esperanzas de ganar nada, sino sus recurrentes empecinamientos y no aceptar sus sugerencias de fichajes, algunos incluso apalabrados, aliándose con unos futbolistas a los que tilda de consentidos. Y por si se le ocurre al 'Moro' alargar su agonía, ya empieza a largar por boca de ganso.

Así, consciente del enorme error que supuso vender a Cristiano, para no asumirlo quiere cargar tan extraordinario muerto en otra chepa. Y también lavar su ancestral querencia por los medias puntas en detrimento de los verdaderos delanteros. Por eso, sus dos peones más distinguidos han empezado la campaña. De un lado, Pedrerol le atiza inmisericorde a Zidane, y de otro, Inda bambolea el botafumeiro hacia la supuesta sabiduría futbolera del presidente blanco.

Pontifica el catalán que Zidane hace malos a los mejores y que tácticamente no es capaz de suplir la carencia de Cristiano, cuando coincidiendo con su vuelta, aseguraba que Zidane era el líder natural del Madrid. Ahora vende que si los blancos no hacen goles ni juegan con regularidad es un problema técnico sin nada que ver con quien hace y deshace, planifica y desgobierna a su antojo. Pérez sería una víctima añadida al equipo y no su máximo diseñador y responsable. Cuando alababa a Zidane, era por adornar el sorpresivo refichaje de su garganta profunda, Florentino. Ahora facilita la dimisión del técnico embarrándole el terreno no sea que los aficionados, hartos, anticipen una pañolada hacia el palco tan histórica como vergonzante para su proverbial soberbia.

Y la segunda maniobra la aporta Inda en su digital asegurando que los directivos del Madrid, o sea, Pérez, tenían razón al querer fichar a Lewandowski y Mbappé. Tamaño desvarío en un periodista bien informado es hacerle la ola vergonzosamente, bien porque coma en su mano y pesebre obliga o por impropia cercanía personal. Pero como toda patraña, tan falso incienso explota en petardo.

En 2013, el polaco le metió cuatro roscos a los blancos en un partido de Champions y entonces sí pudo ficharle el Madrid; aún era solo un efectivo goleador del Borussia, que al año siguiente lo vendió al Bayern de Guardiola por 50 millones de euros. Y en 2015, avanzadas las negociaciones de José Ángel Sánchez con sus dos ex agentes, Kucharski y Barthel, el club bávaro le subió el sueldo a 16 millones, cantidad que no quiso igualar ni superar Florentino, propiciando que renovara por cinco temporadas con el Bayern. Fin de la historia.

Y con Mbappé, otro tanto. En verano de 2017, y lo sabe bien Inda, el Madrid tenía un acuerdo cerrado con el Mónaco por 180 millones de euros más otros 34 de impuestos y Pérez optó por romperlo ante las pretensiones deportivas del francés. Y lo tuvo fácil. Se trataba de sacrificar a Bale para darle más visos de titularidad, pero no se atrevió a traspasar a uno de sus niños mimados cuando aún tenía mercado.

Resumiendo, que los directivos blancos, -Pérez realmente porque es quien toma todas las decisiones-, vieron lo buenos que eran el polaco y el francés igual que cualquier aficionado, pero no le echó bemoles para traerlos. Por lo tanto, sandeces laudatorias aparte, no quiso ficharlos. Se trata, por parte del antaño brillante periodista investigador, de encumbrar la auto proclamada sapiencia futbolística de su señor Pérez para ir ladeándolo de la pira crematoria que los aficionados están acumulando contra él. Inda hace el ridículo prestándose a tan burda engañifla.

Mientras, Mourinho, ya equipado de blanco, calienta en la banda. Su vuelta, como también anticipamos hace meses, está cantada. Lo de Allegri es un farol, como buen negociador que es Pérez, aunque está sondeado; la doble baraja es de uso común en tal universo. Y lo de Raúl, un espejismo, salvo que las encuestas -importantes para Florentino- lo encumbren frente al luso saltarín.

Pero antes, se aireará que Zidane es otra víctima de unos jugadores con falta de vareo. Así que habrá más ganseo porque el ser superior debe seguir inmaculado. ¿Simpatía o dinero? Nada es gratis a esas alturas. Y como diría Piqué, sabemos quién hay tras cada firma en determinadas ocasiones.