Duda: "Vengo al Jimbee Cartagena porque creo en el proyecto"

El Jimbee Cartagena ya tiene a su nuevo entrenador. Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda' ha sido presentado en la que será su casa –como mínimo- durante esta temporada y las dos próximas. Entre una gran expectación y con la presencia de la directiva y la plantilla al completo, el técnico hispanobrasileño ha iniciado su andadura en Cartagena.

Y no es para menos. Porque el que fuera entrenador de ElPozo Murcia durante 17 temporadas –en las que logró levantar 15 títulos- viene para llevar a lo más alto al fútbol sala de Cartagena, o al menos esa es la intención. Es por eso que el presidente del club, Miguel Ángel Jiménez Bosque, se ha mostrado "encantado" con su llegada y afirmaba que el club está de "enhorabuena" por su incorporación.

El técnico aseguraba que su llegada "no ha sido nada fácil. He tenido que dejar otro proyecto a mitad de temporada". De sobra conocida es la unión que Duda tiene con la Región. Su familia vive aquí, por lo que no le ha costado decantarse. Sin embargo, afirma que "no ha sido el motivo principal. Vengo a Cartagena porque creo en el proyecto y vamos a trabajar para lograr los objetivos trazados por el club". Para ello dispone de una plantilla que conoce en su mayoría: "He coincidido con ocho de ellos en el pasado y sé lo que pueden aportar".

Duda llega para sustituir en el banquillo a André Brocanelo, con quien el club ha tomado una decisión "consensuada", según el presidente. Con solo una victoria en las seis primeras jornadas y 5 de 18 puntos posibles, parecía que lo más lógico era "dar un giro". El propio Duda hablaba de los cambios que puede haber con respecto al equipo de su compatriota: "Hay que valorar el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Si ganamos el próximo partido no va a ser porque yo he cambiado todo, sino porque también había una estructura previa".