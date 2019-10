La AFE paga dos mensualidades a varios jugadores del Lorca Deportiva

Algo de alivio ha llegado al vestuario del Lorca Deportiva. Varios jugadores han cobrado dos de las casi tres mensualidades que les adeuda el club. La Asociación de Fútbolistas Españoles, AFE, contempla un depósito para situaciones como la que atraviesan los jugadores del Lorca Deportiva. Algunos componentes del plantel blanquiazul se han acogido a dicho depósito que consiste en adelantar un dinero en concepto de préstamo hasta un máximo de tres mensualidades. Este dinero lo tienen que devolver siempre y cuando el Lorca Deportiva les pague y si no es así, los futbolistas deberán denunciar a la entidad lorquina, cobrarían del fondo de garantía salarial y de ahí se lo descontaría la AFE, todo ello, a final de temporada.

Otros no han querido acogerse a ese préstamo a la espera de lo que ocurra en los próximos días con el Lorca Deportiva.



Algunos jugadores buscan una salida

Por otro lado, cinco jugadores con licencia profesional podrán obtener la carta de libertad una vez se cumpla el tercer mes de impago. Esto ocurrirá el próximo jueves. Es muy probable que alguno de esos cinco ya tenga nuevo destino la semana que viene. Hace unos días varios futbolistas ya hicieron las maletas y pusieron fin a su etapa en el club lorquino por los problemas económicos, y es que la directiva, pese a sus multiples promesas, sigue sin hacer frente a los pagos comprometidos en verano.

Mientras tanto, hasta tres grupos de presuntos inversores han mantenido reuniones con el ex presidente, Joaquín Flores, en los últimos días. Casi todos coinciden en lo mismo; no quieren hacerse cargo de la deuda y exigen la reducción del presupuesto en un cincuenta por ciento, algo complicado puesto que técnico y jugadores no están por la labor.



Inversor argentino

La Opinión ha podido saber que con uno de ellos, de procedencia argentina, la gestión está bastante avanzada. Flores ha enviado contrato el cual refleja la situación actual y en principio, hay un acuerdo verbal, aunque a tenor de las últimas experiencias, ya nadie se fía.



El domingo, ante la Minera

El Lorca Deportiva recibe a la Minera el domingo a las cinco de la tarde en el estadio Artés Carrasco.

El equipo que juegue en casa debe hacerse responsable de las tareas de limpieza del recinto deportivo. Ese fue el acuerdo alcanzado entre los dos equipos lorquinos usuarios de la citada instalación con el Ayuntamiento. El Lorca Deportiva lo incumplió hace dos jornadas y el Ayuntamiento ha advertido al club lorquino que de repetirse jugará en el campo del Mundial-82.