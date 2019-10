Adrián Hernández: "Nos ha faltado oficio, y eso es la vida en Segunda B"

Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, se lamentó ayer por la derrota de su equipo ante el Atlético Sanluqueño en la Nueva Condomina (1-2). El conjunto grana contó con más llegadas y posesión que su rival durante los noventa minutos, sin embargo, el cuadro gaditano aprovechó sus escasas llegadas para obtener la mayor rentabilidad posible y llevarse los tres puntos. «Han contado con tres acercamientos en todo el partido y nos hemos llevado dos goles y un palo. Es demasiado castigo, pero por culpa nuestra. Tenemos que mejorar mucho ese tipo de situaciones en vigilancias ofensivas, mirar la espalda cuando atacamos para que no nos pillen. Nos falta oficio, y eso es la vida en Segunda B», dijo el entrenador murcianista y añadió que «hemos tenido la mayor parte de posesión, pero no hemos estados finos centrando y en segunda jugada. Nos ha faltado un poco de fútbol en el último cuarto».

El entrenador murciano incidió en esta misma línea después de encadenar dos derrotas consecutivas que cortan la buena dinámica de las últimas jornadas. «Tenemos que ir trabajando con los jugadores y no sacar solo el oficio cuando vamos ganando, también cuando vamos perdiendo. En términos generales, en los últimos seis partidos hemos tenido oficio, pero hoy no. No puede ser que nos hagan daño con tan poco en defensa, aunque después está el nivel de efectividad tan grande que tienen los rivales también con nosotros. Pero de eso tenemos nosotros culpa también», explicó.

Sobre la continuidad del canterano Víctor Meseguer en el once inicial, Adrián Hernández señaló que «Juanma es uno de los jugadores que más minutos lleva ahora que volvemos a tener semanas con tres partidos, por lo que hay que ir moviendo un poco a la gente. Son partidos en los que vamos a tener más la posesión y Meseguer nos da un punto más de creatividad. Al final ha sido un poco por eso, rotaciones pero hechas con cabeza» y el técnico murcianista añadió que «estamos mejorando en el modelo de juego y generando ocasiones, pero a nivel defensivo hay que mejorar y en el ofensivo en el último cuarto. Hay que dar variantes y afinar los centros. Es un paso atrás en cuanto a resultados, pero el equipo está jugando bien».