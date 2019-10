Sito Alonso: "Es una buena prueba para ver nuestra capacidad de aguante"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, lamentó ayer la derrota sufrida ante el Obradoiro al desaprovechar su equipo una nueva ventaja en el tramo final. No obstante, confía en que este nuevo varapalo sirva para que su equipo crezca con el paso de las jornadas para encarar de mejor manera los siguientes partidos.

«Creo que estas cosas pasan por algo, es una prueba para ver la capacidad de aguante que tenemos en estas circunstancias. Creo que es muy difícil que todo vaya negativo, son cosas que tienen que hacernos demostrar que tenemos un carácter preparado para afrontar este tipo de dificultades», explicó el entrenador del UCAM y añadió que «estoy convencido de que lo vamos hacer».

Para el Sito Alonso, su equipo mejoró tras el paso por vesutarios después de un segundo cuarto que marcó la dinámica del choque. «Hemos jugado un primer cuarto bueno, defendiendo bien a sus tiradores. Pero en el segundo creo que nos hemos precipitado mucho, y ahí ha estado un poco la clave de cómo ha ido el partido. En vez de jugar en ataque a 15-20 segundos, hemos buscado situaciones de tiro muy rápido con la intención de abrir hueco en el marcador y eso nos ha perjudicado», explicó y comentó que en los últimos minutos «no contaba con la pérdida de balón, porque desde mi posición pensaba que era pie».

Además, también valoró la jugda polémica después de que un lanzamiento a canasta fuese anulado a Askia Booker cuando un jugador del Obradoiro había tocado el tablero. «La decisión de esa jugada me crea dudas, porque ahora no entiendo bien la regla. Quizás leyendola. Porque ver si vibra o no es difícil, y aunque no se hubiese producido el rebote favorece a Kyle Hunt. Eso nos ha obligado a cambiar la estrucutra del equipo, para defender, y me sorprende que se haya vuelto a enganchar. Entiendo que la gente esté triste por la derrota, pero eso tiene que significar que tenemos que hacer más cosas bien para ganar», dijo.

Sobre la cantidad de minutos de jugadores y la escasa participación de otros, Sito Alonso señaló que «hay jugadores que no han tenido fortuna en su entrada a pista y otros que desequilibraban la manera de jugar al equipo contrario. Unos quizá no han encontrado su espacio y otros han cometido errores poco habituales seguidos, pero unos días juegan unos y otros días juegan otros. Pienso que el trabajo de desgaste sería bueno con los exteriores y así ha sido durante un rato del partido».