El UCAM quiere volver a alta mar

Ningún mar en calma hizo experto a un marinero, y en eso se encuentra inmerso el UCAM Murcia CB. Después de los golpes recibidos en sus dos visitas consecutivas en el calendario, al caer frente el San Pablo Burgos y el Montakit Fuenlabrada, los universitarios regresan esta tarde al Palacio (18.00 horas, Movistar +) para demostrar lo que han aprendido del último escarmiento. Sobre todo el vivido durante el último cuarto en el Fernando Martín, donde se escapó hace una semana la que hubiera sido la primera victoria lejos de casa tras contar con una ventaja de 15 puntos. Enfrente estará hoy un Rio Natura Monbus Obradoiro con ganas de escalar puestos en la tabla, tras un duro inicio de temporada, y que se ha convertido en un experto en asaltar el pabellón murciano en los últimos tiempos.

Los de Sito Alonso cuentan sus enfrentamientos en casa por triunfos al superar al Coosur Betis y el Casademont Zaragoza en lo que va de curso, aunque en el UCAM está prohibido confiarse ante la buena dinámica mostrada como local hasta ahora. Cierto es que ambos buscarán la victoria con armas similares, ya que son dos de los equipos de la liga que más lanzamientos ejecutan desde el perímetro y más rebotes capturan en la zona contraria, pero los de Moncho Fernández, quien regresa una vez más como visitante al Palacio y tiene a De Zeeuw y Vasileiadis entre algodones -el griego tiene complicado jugar por una lesión en el brazo-, son hasta ahora los que más puntos encajan de media (91,40) tras medirse al Barcelona, al Casademont Zaragoza, el Iberostar Tenerife y el Real Madrid. De hecho, su única victoria ha sido hasta el Bilbao Basket, y llegó después de dos prórrogas.

Pese a su difícil comienzo, Sito Alonso advirtió del peligro de su rival de esta tarde después de llevarse dos de los últimos tres partidos disputados en el Palacio. «Es un equipo que busca las mejores armas que tiene, con la paciencia suficiente para encontrarlas constantemente. Si analizamos sus datos, porque además se puede hacer ya que llevan muchas temporadas con el mismo entrenador, sus primeras vueltas son muy buenas. Porque el rendimiento que saca inmediato en la pretemporada y los jugadores desde el inicio, es muy muy bueno. Es el mérito de haber conseguido una filosofía a lo largo de los años», comentó y añadió que «los aficionados que se pueden desilusionar o desanimar por un incidente como Fuenlabrada, no los quiero cerca de mí. Quiero a los que tienen ilusión por conseguir algo con trabajo. Y las cosas cuesta conseguirlas. No podemos conseguir algo que no se ha conseguido nunca sin trabajar. Hay que trabajar, recibir impactos, ser positivos... Se puede ganar a Monbus y se puede perder con Monbus, y voy a tener la misma sensación de que voy a conseguir el mismo objetivo para el que he venido aquí».

Además, el técnico está contento con la reacción de sus jugadores en los entrenamientos tras el mazazo ante el Fuenlabrada. «Me quedo con la naturalidad con la que un jugador como Rafa Luz le quitaba importancia a la derrota de Fuenlabrada, dentro de la importancia que siempre tiene perder un partido. Pero me quedo, también, con la rueda de prensa de Askia Booker. Me pareció espectacular. La tranquilidad con la que habló y con la que asumió un rol que se ha ganado por permanecer en esta categoría», dijo el entrenador universitario.