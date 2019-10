El UCAM cae en la prórroga frente al Obradoiro

El UCAM Murcia CB ha vuelto a dejar escapar una victoria en los últimos minutos. Al igual que ocurría hace una semana en Fuenlabrada, cuando el equipo parecía tener encarrilado el triunfo en el tramo final, tuvo que tirar de coraje para forzar la prórroga con una canasta de Larentzakis sobre la bocina para más tarde acabar cediendo una lucha de cuerpo a cuerpo frente al Obradoiro en la prórroga (90-95). Así pues, los de Sito Alonso caen en su primer partido en casa esta temporada y se colocan en la tabla con un balance de dos triunfos y cuatro derrotas.

Primer cuarto

Tanto al UCAM Murcia como al Obradoiro les costó arrancar en ataque. Las defensas se impusieron en los primeros compases, y ahí destacó un brillante Kyle Hunt secando a Kravic en la pintura y dando solidez a los universitarios. Dino Radoncic abrió la lata con el primer triple local y a partir de ahí, después de otro tramo marcado por los errores ofensivos, el UCAM se desató la melena con cuatro triples consecutivos. Un parcial de 9-3, con los lanzaminetos de Larentzakis, Eddie y Booker, que puso el 15-11 en el marcador con cinco lanzamientos de tres convertidos para los de Sito Alonso. Las rotaciones del técnico madrileño tardaron en llegar más de lo habitual con la entrada de Cate y Rojas, aunque pronto deshizo uno de los cambios con la vuelta de Kunt a pista y poniendo en pista a Rafa Luz (18-18). Sin embargo, las visitas al tiro libre de Obradoiro permitieron al cuadro gallego contar con una ligera ventaja (18-19).

Segundo cuarto

Un triple de Rojas y un palmeo del capitán del UCAM abrieron un segundo cuarto en el que se agravaron los problemas para los de Sito Alonso. El equipo universitario mantuvo sus 'apagones' en campo contrario y perdió la concentración durante varios momentos en defensa, lo que permitió al Obradoiro encontrar espacios por dentro (30-31). Todo lo contrario a lo que le ocurría al UCAM, que cada vez que atacaba el aro se topaba con algún jugador del Obradiro. Broziansky y Muñoz apretaron el marcador, y el equipo murciano supo aguantar alguno de sus errores recuperando en defensa. A 48 segundos del descanso, después de un tiempo muerto de Sito Alonso, los universitarios perdieron el balón y tampoco pudieron anotar en la última posesión de la primera parte (32-34).

Tercer cuarto

Cuando parecía que en la segunda mitad se iba a mantener la misma dinámica de partido que en los anteriores veinte minutos, el UCAM consiguió un intercambio de canastas que no sirvió para romper el partido. Pero sí para despertar y contagiar a la grada (42-42). Askia Booker apareció cuando su equipo más le necesitaba con 10 puntos en los primeros siete minutos del segundo capítulo, aunque Álvaro Muñoz continuó haciendo mucho daño a los murcianos desde el perímetro junto a Magee y alguna canasta fácil del cuadro gallego (52-50). La igualdad se mantuvo en pista hasta que el UCAM consiguió despegarse un poco gracias a su velocidad en el contragolpe (56-52) y supo aguantar el tipo en defensa antes de encarar el tramo decisivo.

Último cuarto

Un parcial de 4-0 para el UCAM nada más arrancar el último cuarto con un mate de Hunt, provocó el primer tiempo muerto de Moncho Fernández. El Obradoiro contestó desde el triple (62-55), y el encuentro se volvió a apretar con un lanzamineto de tres de Magee después de que un tiro le hiciese la corbata a Booker (62-60). Después de una buena defensa universitaria, Radoncic cazó en la pintura un balón suelto de Larentzakis para sacar un 2+1 aunque no pudo convertir el tiro adicional (64-60). A cinco minutos para el final la emoción era máxima en el Palacio y el UCAM comenzó a pelar cada balón como si fuese el último. Eso, junto al impulso de la afición, dio un extra a jugadores como Rojas, Larentzakis o Radoncic. Sin embargo, los de Sito Alonso no lograron frenar a Magee, máximo referente en ataque del Obradoiro, a pesar de la mejoría en defensa. Hasta que volvió a maniatar al equipo gallego para salir a la contra con Booker y poner seis puntos de renta a tres minutos para el final (69-63). El cuadro de Moncho Fernández aprovechó sus visitas al tiro libre para recortar un poco más la distancia y mantener la igualdad, pero ahí estaba Booker para guardar las espaldas a los universitarios con un triple que dio mucho oxígeno a un minuto y medio del final (72-68). La entrada de Luz por Rojas permitió jugar las últimas posesiones con un poco más de sosiego para el UCAM, y Larentzakis puso un alley oop a Hunt a poco más de un minuto de la conclusión (74-68). Pero el miedo volvió al Palacio con un triple de Magee nada más salir del tiempo muerto y una pérdida que convirtió De Zeeuw (74-73). El UCAM se jugó la posesión con un triple de Rafa Luz que no tocó aro y a falta de 27 segundos todo estaba por decidir con posesión del Obradoiro. Magee convirtió la pesadilla en realidad con otro triple (25 puntos) y el UCAM, a falta de 14 segundos para el final, perdía de dos (74-76). Sin embargo, el final cambió al convertir Larentzakis una entrada a canasta que forzó la prórroga (76-76).

Prórroga

Un tiro libre convertido por Askia Booker abrió el tiempo adicional, aunque De Zeeuw volvió a mandar la lucha al triple. Contestó Jarell Eddie para mantener por delante al UCAM (80-79), pero Larentzakis, que supo entender lo que requería el tramo final en todo momento aún llevando cuatro faltas, aguantó el tirón de los gallegos hasta que el instant replay anulase una canasta de Booker a falta de 1:21 para el final (85-86). Además, todo se complicó más cuando Magee siguió campando a sus anchas y consiguió anotar a falta de 1:03 (85-88). Jarell Eddie devolvió el golpe como anteriormente hizo el Obradoiro, con un triple tras tiempo muerto, pero Magee, imparable para los unviersitarios, anotó otro triple (32 puntos) para colocar el 88-91 a falta de catorce segundos. El UCAM pudo igualar el marcador con otro triple de Booker que se salió. Hunt cazó el rebote y Eddie no pudo evitar qeu se fuese fuera el balón, dando la última posesión al Obradoiro y certificando la derrota desde el tiro libre con Daum (90-95).