Rivera: "El Sevilla Atlético no nos va a permitir la mínima relajación"

El UCAM Murcia CF afronta mañana (11.00 horas, La 7TV) otra oportunidad para enderezar su rumbo lo antes posible tras regresar a la senda de la victoria la pasada jornada con su triunfo 'in extremis' frente al Badajoz. El conjunto universitario visita a un Sevilla Atlético con la intención de sumar de nuevo los tres puntos y seguir escalando puestos en la clasificación tras el impulso tomado con el tanto de Manu Justo en el minuto 90 en el último encuentro. No obstante, Migue Rivera, entrenador del UCAM, advirtió que su equipo deberá mantenerse en alerta. «El camino es complicado, muy difícil, muy exigente y tenemos que estar todos convencidos que desde la autoexigencia individual hay que darle lo mejor al equipo, creo que podemos conseguir grandes cosas, ahora tenemos que centramos en el Sevilla, un filial que fue capaz de vencer al Cartagena, al San Fernando, al Córdoba y que no nos va a permitir la más mínima relajación», explicó ayer ante los medios de comunicación.

El entrenador andaluz valoró el peligro con el que cuenta siempre un rival de estas características, al ser filial de un equipo de Primera División. «"Es como la mayoría de los filiales, acentuado un poco más y yo lo digo como lo siento. El filial sevillista, al que yo me he enfrentado en varias ocasiones, es un rival que tiene una calidad porque son auténticas selecciones, lo que sí está claro es que nosotros intentaremos volver a darle continuidad desde ese compromiso profesional, porque es un equipo que desarrolla sus puntos fuertes cada vez que tiene balón, por su calidad y por su descaro», comentó el técnico andaluz.

Rivera afirmó haber «tratado de convencer al futbolista de que hay más dentro de cada uno» y añadió que «los hemos apoyado muchísimo en que fueran capaces de verse en etapas anteriores donde demostraron todo su potencial, hemos trabajado muchísimo. Tengo claro que ahora nos van a ver también los rivales de otra forma, nos van a exigir cada día mas pero considero que estamos un poco más reforzados y ahí nos tenemos que seguir empujando y crecer».

Sobre la victoria ante el Badajoz, tras caer frente al Yeclano en su estreno en el banquillo tras el despido de Rubén Albés, dijo que «por fin apareció esa jugada que como todos vimos fue una liberación necesaria, creo que además contra el rival idóneo, porque venía como líder. Fue una exposición del trabajo colectivo. Es lo que como profesional, como técnico, uno desea ver, después el error puede aparecer puntualmente», concluyó el entrenador universitario.