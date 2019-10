El Jimbee 'repesca' a Duda

El Jimbee Cartagena ha 'repescado' a Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda' de su aventura en el extranjero. El hispanobrasileño se hará cargo el lunes de la ambiciosa plantilla del club cartagenero con un contrato por lo que resta de campaña y dos más. Regresa a la Región después de pasar diecisiete temporadas en ElPozo Murcia y tras dirigir una campaña a Al Yarmouk, de Kuwait, y solo durante cinco jornadas de liga al Rieti, de la Serie A italiana, con el que se había comprometido el pasado verano y donde ha sentado bastante mal su adiós, sobre todo a su presidente, que puso todas las trabas posibles para evitar su salida en dirección a Cartagena.

Duda, que tiene 49 años de edad, se hace cargo de un equipo que ha sumado solo un triunfo en seis jornadas de liga. Una plantilla construida para estar entre los mejores, con un presupuesto solo inferior al que manejan los tres grandes de la competición, convirtieron al Jimbee en uno de los grandes animadores del mercado este pasado verano. Pero la apuesta realizada por la empresa necesitaba un entrenador con más entidad que André Brocanelo, quien oficialmente no ha sido destituido, ya que el club solo anunció la contratación de Duda.

La directiva decidió llamar al ex de ElPozo hace una semana, aunque antes también tuvo contactos con otros entrenadores. El hispanobrasileño no estaba a gusto en Rieti y forzó su salida para recalar en un club donde se encontrará a un nutrido grupo de jugadores que ya han estado a sus órdenes, aunque con alguno de ellos, como Franklin, no acabó bien su relación y el jugador brasileño terminó saliendo del club. Hombres como Raúl Jerez, Jesús Izquierdo, Raúl Canto, Juanpi, Eka e Ique, entre otros, ya estuvieron a las órdenes del entrenador, al que acabaron pasándole factura en ElPozo varias polémicas en las que se vio envuelto y que le costaron fuertes sanciones deportivas, además de deteriorar su imagen, así como no ser capaz de ganar un título de Liga durante siete campañas consecutivas. La importante oferta económica, que ronda los 70.000 euros anuales, además de la duración del contrato, dos temporadas y media, terminaron por convencer a Duda, quien quería regresar a España para volver a estar con su familia, que está afincada en Murcia.

Duda, que no aceptó de buen grado la decisión del club murciano de prescindir de él, añadirá una gran dosis de morbo a los duelos entre ElPozo y el Jimbee Cartagena que se vivirán esta temporada. El primero de ellos será en el Palacio de los Deportes de Murcia, programado para la duodécima jornada el próximo 7 u 8 de diciembre. En la segunda vuelta, en Cartagena, el choque será el antepenúltimo de la temporada, el 4 de abril.

El estreno de Duda será el próximo sábado, 2 de noviembre, frente al Jaén Paraíso Interior en Cartagena a partir de las seis de la tarde. Después tendrá que visitar al Movistar Inter y recibir al Aspil Ribera Navarra. El Valdepeñas, a domicilio, el Palma, en el Palacio, y ElPozo, en Murcia, serán los siguientes rivales que tendrá un Jimbee que tiene un complicado calendario y que tiene la obligación de remontar posiciones para meterse entre los ochos primeros y jugar la Copa de España.