Sito Alonso: "No quiero cerca de mí a los aficionados que se pueden desilusionar por un incidente como Fuenlabrada"

Después de la dura derrota sufrida por el UCAM Murcia Club Baloncesto el pasado domingo en la pista del Montakit Fuenlabrada, Sito Alonso ha comparecido en rueda de prensa antes del choque de mañana (18.00 horas) en el Palacio de los Deportes frente al Monbus Obradoiro. Después de varios días bajo un ambiente pesimista por desaprovechar una renta de 15 puntos, el entrenador ha lanzado un mensaje a la afición: "Los aficionados que se pueden desilusionar o desanimar por un incidente como Fuenlabrada, tampoco los quiero cerca de mí. Quiero a los que tienen ilusión por conseguir algo con trabajo. Y las cosas cuesta conseguirlas. No podemos conseguir algo que no se ha conseguido nunca -jugar la Copa del Rey- sin trabajar. Hay que trabajar, recibir impactos, ser positivos... Se puede ganar a Monbus y se puede perder con Monbus, y voy a tener la misma sensación de que voy a conseguir el mismo objetivo para el que he venido aquí", ha expresado el madrileño en la sala de prensa del Palacio.

Sito Alonso hizo hincapié en las sensaciones que le dejó el partido en Fuenlabrada y que ya expresó tras el mismo. "Respeto todas las opiniones, pero yo tengo una manera de ver la vida o de encararla de forma diferente. Estoy encantado de cómo el equipo llevó el partido. Es muy difícil fuera de casa hacer las cosas que hicieron los jugadores. Hay muchísimas cosas que el equipo hizo bien y he intentado reforzarlas porque son las que verdaderamente nos van a hacer ganar partidos. ¿Cuántas veces se puede producir todo lo que pasó en los últimos cuatro minutos? Muy pocas, pero también tenemos que realizar un análisis para que no pasen esos accidentes durante los últimos cuatro minutos. Lo más importante para mí es tener esta mentalidad. Si nos entra una depresión por perder este partido, no somos conscientes de la realidad. La realidad es totalmente diferente a lo que podemos imaginar a veces. Tenemos que intentar cambiar algunas cosas si nos encontramos con esta misma situación en otro partido", expresó el técnico, quien también contó la anécdota que vivió con un seguidor: "Un aficionado me hizo un comentario estando en el cajero que me ha ganado. Me dijo: 'Vamos a la Copa, seguro'. Esta vez le dije que sí porque ese carácter es el que yo tengo. Yo no estoy pensado en la Copa, pero no tiro por lo negativo. Cuando me llevo un mazazo como el del otro día, no tiro por lo negativo, sino por lo positivo. Si el equipo no hubiera cogido una ventaja de 17 o 18 puntos, solo estaríamos pensando en una derrota", declaró.

Sito Alonso también aprovechó las declaraciones que realizó en una entrevista a La Opinión Rafa Luz para reforzar su mensaje: "En primer lugar me quedo con la naturalidad con la que un jugador como Rafa Luz le quitaba importancia a la derrota de Fuenlabrada, dentro de la importancia que siempre tiene perder un partido. Pero me quedo, también, con la rueda de prensa de Askia Booker. Me pareció espectacular. La tranquilidad con la que habló y con la que asumió un rol que se ha ganado por permanecer en esta categoría".

Descalificación de Rojas

Otro asunto que ha abordado el entrenador ha sido la eliminación de Sadiel Rojas el pasado domingo en Fuenlabrada: "Yo no me fijo en cómo pitan a un jugador determinado por su historial. Sadi no está teniendo mucha fortuna. Me siento responsable de la última señalización de su falta técnica porque fui yo quien le incentivó a que buscara la falta en ataque. Somos el equipo al que más faltas le pitan, pero tenemos que solucionarlo nosotros. Tenemos que aprender y sacar rendimiento del juego", opinó.

Del rival de mañana, dijo que "juegan muy bien a baloncesto. Un equipo que busca las mejores armas que tiene, con la paciencia suficiente para encontrarlas constantemente. Si analizamos sus datos, porque además se puede hacer ya que llevan muchas temporadas con el mismo entrenador, sus primeras vueltas son muy buenas. Porque el rendimiento que saca inmediato en la pretemporada y los jugadores desde el inicio, es muy muy bueno. Es el mérito de haber conseguido una filosofía a lo largo de los años".