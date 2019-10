Araceli Martínez: "Jugar la final y ganar el San Javier Challenger sería lo más"

Es la joven promesa del pádel nacional y uno de los grandes alicientes del San Javier Challenger, que se está disputando esta semana. Con 19 años, la murciana Araceli Martínez ha dado muestras de tener un futuro prometedor, solo hay que fijarse en el palmarés tan importante que acumula: tres veces campeona de España, subcampeona del mundo por parejas y campeona del mundo con la selección española. La joven murciana ha llegado a octavos de final en los últimos Open y ahora, junto a la veterana Cata Tenorio, disputará su primer Challenger de la temporada. Araceli nos habla de lo que supone jugar el San Javier Challenger en su tierra y de cómo afronta el torneo.

¿Qué objetivo tiene para el San Javier Challenger?

Nos encantaría poder llegar a cuartos de final, ya que en los últimos tres torneos jugados nos hemos quedado a las puertas. Por eso estamos trabajando duro esta semana, porque queremos dar un pasito más, y ya que estamos en mi tierra soñamos con poder hacer unas semifinales.

¿Qué significa jugar en su tierra?

Disputar este torneo en San Javier tiene un plus porque puedo ver a mi gente y a mi familia que, claramente, no pueden acompañarme a todos los torneos. Esto es muy sacrificado, y que te vea todo el mundo allí es brutal. Además, jugar la final y ganar el San Javier Challenger sería lo más, lo mejor que podría haberme pasado en el año y en lo que llevo de mi carrera deportiva.

¿Qué sensaciones le deja lo que llevamos de curso?

He de decir que empecé la temporada en un nivel y a medida que he ido disputando los torneos estoy en otro distinto, mucho mejor. Además, la experiencia de mi compañera no tiene nada que ver con la primera que tuve. Ahora, me están dando muchas oportunidades y solo me queda aprovecharlas.

¿Cómo ve el nivel deportivo este año?

El nivel femenino que tenemos en la actualidad es muy alto y sé que va a ser muy complicado poder llegar a las semifinales. Aun así, haremos lo posible por conseguir una buena puntuación en el Challenger y poder escalar puestos en el ranking mundial, pues ahora que llegamos a final de la temporada y con tan solo seis torneos más por delante, la clasificación está muy agitada.