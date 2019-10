Ana Carrasco logra la pole en la última carrera del año

El ceheginera Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) fue la gran dominadora de los entrenamientos oficiales de la última carrera del año del Campeonato del Mundo de Supersport 300, donde la murciana buscará el subcampeonato un año después de lograr el título.



Carrasco firmó un 2:14.139 que le dio su primera pole del año. En el circuito de Losail, en Qatar, superó a todos sus rivales y demostró tener la mejor puesta a punto.





?? @anacarrasco_22 holds first and takes the pole position after an incredible pace at Tissot Superpole!



