Recreativo de Huelva - FC Cartagena: Tu cara me suena

La Segunda B es una categoría en la que las plantillas cambian casi por completo año tras año, y no es raro ver a un jugador enfrentarse a su ex equipo. Lo que no suele ser habitual es que en la plantilla contraria encuentres hasta siete futbolistas que han pasado por tus filas y que en el banquillo rival esté el que, durante tres campañas, fue tu entrenador. Es la situación que este domingo se va a encontrar el Cartagena en Huelva en un encuentro en el que estrena liderato esta temporada.



Monteagudo, en el banquillo

Si todo parecía ya rocambolesco, lo es aún más cuando uno se da cuenta de que el primer entrenador que tratará de bajar de lo más alto al Cartagena será Alberto Monteagudo. El técnico de Valdeganga se enfrentará al club con el que estuvo a tan solo 25 segundos de ascender en aquel fatídico partido en Majadahonda. Un capítulo que puso fin a una historia de dos años y medio y que comenzó en febrero de 2016, cuando relevó a Víctor Fernández y se puso al mando de un equipo que estaba peleando por no descender y que terminó en puestos de Copa del Rey y a punto de entrar en los de play-off. Sin embargo, no pudo lograr las dos temporadas siguientes con el ascenso de categoría.

Cinco 'ex' reclutados por el técnico. El técnico manchego ha buscado confeccionar una plantilla competente a la par que de su confianza. Producto de ello, ha logrado incorporar a varios jugadores que estuvieron con él en su etapa en Cartagena. Dos de ellos han llegado directamente desde la ciudad portuaria: Rubén Cruz y Óscar Ramírez.

El delantero utrerano llegó en el mercado de invierno de la temporada 2017-2018 y continuó la temporada pasada a las órdenes de Gustavo Munúa. En ese tiempo disputó un total de 59 partidos y anotó 19 goles, siendo pieza importante en el ataque y rozando dos veces el ascenso. El doble de tiempo estuvo Óscar Ramírez, que se hizo dueño de la banda derecha durante tres temporadas consecutivas. Un lateral que destacó tanto por su rendimiento defensivo como ofensivo, siendo uno de los pocos que pueden presumir de haber vestido la elástica albinegra más de cien veces.

Pero si hablamos de reencuentros, es imposible no destacar el del que –durante muchos años- fue la joven promesa del club. Sergio Jiménez salió de la cantera y disputó 139 partidos con el primer equipo, muchos de ellos como capitán. Con un futuro muy prometedor, terminó saliendo del club por sus problemas de rodilla y recaló en El Ejido.

También con el técnico manchego estuvieron en el equipo Quique Rivero e Isi Ros. El primero fue pieza fundamental en el centro del campo durante los 70 partidos que vistió la camiseta del Cartagena; el segundo llegó en el mercado de invierno de la temporada 2016/2017 cedido por el UCAM, y tuvo un papel discreto.

'Viejos' conocidos. Si hablamos de 'ex' que triunfaron en Cartagena también tenemos que echar la vista un poco más atrás, concretamente hasta dos momentos que han marcado la historia reciente del fútbol en Cartagena. En mayo de 2015 el club estaba al borde del descenso y, en consecuencia, ante una inminente desaparición. Sin embargo, el 30 de mayo de ese año pasó de ser uno de los días más tristes del deporte cartagenero a ser uno de los recordados con más cariño gracias al cabezazo de Carlos Martínez, que puso el empate a uno en las Palmas y dio vida al club. Pocos años antes, el Cartagena logró el ascenso a Segunda División. Uno de los 'héroes de Alcoy' está en las filas del Recreativo esta temporada. Nano disputó 5 partidos y anotó un gol en una temporada mágica y este domingo, diez años después, se reencontrará con el club con el que consiguió uno de las mayores hazañas de su cerrera profesional.