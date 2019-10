Iricibar: "Ganar al Badajoz ha supuesto un chute de moral para la plantilla"

­­

El meta del UCAM Murcia Julio Iricibar afirmó ayer que su equipo, tras la victoria ante el Badajoz, ha recibido «un chute de moral», además de valorar que «finalizamos con la portería a cero. Esto demuestra la seguridad defensiva que tiene este equipo, que solo ha encajado dos goles en las cuatro últimas jornadas», explicó.

El meta destacó que «no me gusta compararme con otros rivales. Me gusta mirar la evolución que estamos teniendo y pensar solo en nuestro próximo rival. De nada vale ver lo que hacen los demás si tú no consigues ganar. Ahora solo pensamos en conseguir el triunfo en Sevilla para seguir así escalando en la clasificación».