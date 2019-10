Los abonados del Real Murcia pagarán para ver el duelo de Copa Federación ante el Linense

Los abonados del Real Murcia deberán pasar por taquilla para poder asistir al encuentro correspondiente a la tercera ronda de Copa Federación, que medirá a los granas ante el Linense el próximo jueves 7 de noviembre, a las 21.00 horas. La directiva murcianista ha fijado para este vital choque para los intereses del club, ya que en caso de ganar conseguiría un billete para la próxima edición de la Copa del Rey, un precio de cinco euros para los socios murcianistas. Estos podrán adquirir, de forma ilimitada, el número de entradas que deseen con dicho coste.

Por otro lado, los no abonados deberán pagar ocho euros para asistir al duelo que tendrá lugar en dos semanas en Nueva Condomina. La entidad grana solo habilitará la Tribuna Preferente y el Fondo Sur para presenciar el encuentro. Por otro lado, los abonados infantiles (hasta 14 años) deberán pagar el precio simbólico de un euro, mientras que las entradas para niños que no sean socios tendrán un coste de 5 euros. Los socios que dispongan del abono fidelidad no pagarán, sean entradas de adulto o infantil.

El Real Murcia, además, informó que los abonados no podrán hacerse con su entrada a través de Internet, y solo podrán efectuar la compra de forma física en una taquilla especial antes del Real Murcia-Atlético Sanluqueño que se disputa este domingo a las 17.00 horas en Nueva Condomina, o durante la semana en la Tienda Oficial del Real Murcia en el estadio grana.

No obstante, aquellos que adquieran entradas a precio de no abonado si podrán comprarla de manera online en los próximos días -aún por determinar- a través del portal web Compralaentrada.