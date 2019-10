El Valencia se deja dos puntos en el descuento ante el Lille

El Valencia perdió dos puntos en Lille con un gol del rival en el minuto 95 (1-1), tras un partido discreto pero que a punto estuvo de ganar pese a sus escasos merecimientos y que ahora le obliga a un gran esfuerzo para alcanzar la segunda plaza del grupo.

La primera mitad del Valencia fue mala y en la segunda una ligera mejoría le hizo soñar con el triunfo, pero la expulsión de Diakhaby y la reacción final del Lille frustró su victoria.

El equipo visitante no entró bien en el partido, ya que no encontraba la forma de sacar la bola controlada desde atrás y no superaba la forma de superar la presión de un rival con más intensidad que calidad, pero que no dejó respirar al conjunto de Albert Celades.

Sólo con envíos largos a sus atacantes tuvieron los valencianistas algunas opciones ofensivas, aunque estas acciones no se prodigaron, Maxi y Gamiero estuvieron muy solos arriba y esos ataques no dieron para más que un par de saues de esquina en los que no hubo peligro.

El Lille robaba balones y se aproximaba con frecuencia a la meta de Cillessen con mucha voluntad y un gran despliegue de facultades, pero sin crear peligro porque sus jugadores se mostraron bisoños.

Sin embargo, en los minutos finales de la primera parte, el Lille intensificó su dominio, Yazici envió un balón al larguero (m.39) y el conjunto francés dispuso de otra clara ocasión.

Cuando el encuentro llegó al descanso, el 0-0 era un buen resultado para el Valencia, puesto que el Lille contabilizaba más merecimientos que el Valencia para haberse adelantado en el marcador.

A pesar de Celades sacó a Kondogbia y dio entraba a Soler para ocupar la banda derecha, en los primeros minutos de la segunda mitad el Lille mantuvo su superioridad, aunque poco a poco el Valencia creció y empezó a jugar más cerca de la meta de Maignan.

La mejoría se reflejó en el marcador a los 63 minutos con un contragolpe preciso que culminó Cheryshev justo cuando su equipo había dejado de parecerse al Valencia anodino del primer periodo.

Tras el gol, el Lille volvió a cercar la meta de Cillessen con poco a cierto, pero sin permitir que el Valencia tuviera el balón, lo que generó situaciones de mucho agobio en el área del conjunto valenciano, que perdía el balón con mucha facilidad.

El encuentro entró en el último cuarto de hora con un Lille volcado, pues la derrota le dejaba prácticamente fuera del torneo, y un Valencia que no encontraba la forma de controlar el juego y minar la moral del rival.

Además, cerca del final (m.84), Diakhaby vio dos tarjetas amarillas en pocos minutos y a los jugadores del Valencia ya solo les quedaba mostrarse sólidos en defensa para mantener la ventaja.

La prolongación de seis minutos fue agónica para el Valencia, que no tuvo ninguna opción de salir del área y que recibió el gol de empate en el 95 cuando el cerco sobre su meta era prácticamente insostenible, aunque fue necesario que el VAR revisara la acción para dar validez al gol.

1 - Lille: Maignan, Çélik, José Fonte, Tiago Djaló (Bamba, m.87), Bradaric, Gabriel, Yazici (Rémy, m.72), André, Sommaré, Luiz Araujo (Ikoné, m.65) y Osimhen.

1 - Valencia: Cillessen, Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Jaume Costa, Coquelin, Parejo, Kondogbia (Carlos Soler, m.46), Cheryshev (Garay, m.87), Gameiro (Kang In Lee, m.65) y Maxi Gómez.

Goles: 0-1, m.63: Cheryshev. 1-1, m.95: Ikoné

Árbitro: Deniz Aytekin (GER). Amonestó por el Lille a Çelik, Luiz Araujo, Gabriel y Tiago Djaló y por el Valencia a Maxi Gómez. Expulsó al valencianista Diakhaby por doble amonestación (m.84).

Incidencias: partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el estadio Pierre Mauroy de Lille ante cerca de 50.000 espectadores.