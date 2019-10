Los Lakers arrancan nueva temporada con otra derrota

Kawhi Leonard brilló hoy en su estreno en la NBA con Los Angeles Clippers y con 30 puntos sometió a Los Angeles Lakers de LeBron James y del también debutante Anthony Davis (112-102).



Leonard, que también sumó 6 rebotes y 5 asistencias, estuvo escoltado por Lou Williams y sus 21 tantos en unos Clippers ilusionantes y muy corales que con esta primera victoria confirman que aspiran a todo este año.



Por parte de los Lakers, dos de sus refuerzos para esta nueva temporada, Danny Green y Anthony Davis (28 y 25 puntos, respectivamente), protagonizaron la ofensiva de su equipo junto a LeBron James (18 tantos).



Un Staples Center a rebosar presenció hoy el primer duelo entre dos conjuntos llamados a estar en lo más alto de la Conferencia Oeste y a luchar por el anillo de la NBA.





