El FC Cartagena vuelve al mercado

El centrocampista Verza también entra en la enfermería y al menos se perderá los dos próximo partidos

El FC Cartagena ha abierto el 'mercado de invierno' en pleno mes de octubre. La grave lesión sufrida por el lateral derecho Markel Etxeberria, quien estará entre siete y ocho meses de baja por una rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda, ha alterado los planes de la entidad, que tenía previsto reforzarse a partir del 1 enero de cara a la segunda vuelta del campeonato. Pero además, el club confirmó ayer a última hora de la tarde que otro futbolista, en este caso el centrocampista Verza, se une a la lista de ausencias, aunque en este caso por microrotura del aductor mayor derecho que le tendrá apartado de los terrenos de juego un mínimo de dos semanas. «Estamos analizando el mercado para ver qué pasa», decía ayer el presidente, Paco Belmonte, quien expresó que «estamos en estado de shock» por la lesión Markel.

Pese a que el jugador lesionado de larga duración es un lateral derecho, Belmonte dejó claro que no se cierran a utilizar su ficha, que es sénior, para cualquier otra posición: «Cuando hayan operado a Markel nos sentaremos para ver qué opciones da el mercado. No debemos fichar solo pensando en la lesión», explicó, para añadir a continuación que «tenemos que fichar pensando en qué va a ocurrir en el mercado de invierno». En cualquier caso, debido a la ausencia del exfutbolista del Bilbao Athletic, Gustavo Munúa se queda sin laterales derechos para visitar al Recreativo, ya que Fucile se perderá el próximo compromiso por sanción. «Hay que tener paciencia», puntualizó el mandatario, quien garantizó que «en caso de firmar, no va a ser inmediato, de aquí a final de esta semana».

Belmonte realizó estas declaraciones durante un acto de presentación de nuevas firmas que se incorporan el club de empresas FCC Business, que suma ya sesenta y cinco afiliados que aportan un mínimo de 3.000 euros. Tras el mismo, aprovechó para hablar de Adalberto Carrasquilla, quien ha vuelto a ser convocado por la selección de Panamá, por lo que no podrá jugar frente al Talavera el 17 de noviembre en el Cartagonova: «Es el jugador más determinante ahora mismo del grupo IV», expresó, para añadir que «han recibido llamadas el representante, el jugador y nosotros» interesándose por su situación. «Los filiales de equipos importantes de España ya están detrás de él», puntualizó, recordando también que «nosotros tenemos una opción de compra a final de temporada en caso de ascenso», pero que «ahora mismo nadie puede firmar a Carrasquilla porque está blindado». A continuación fue cuando Belmonte se lanzó a sacar pecho: «Ahora le gusta a todo el mundo, lo jodido era firmarlo cuando estaba entre palmeras y alguno se reía de que llegaba un tipo de Panamá. Ahora hay quien paga entrada por verlo. Creo que tiene un nivel muy alto y lo va a seguir dando», expresó.

Por último, el presidente se congratuló de la buena marcha del equipo, que ha alcanzado el liderato: «Es fruto del trabajo bien hecho, de la paciencia, de la planificación. El 12 de agosto decíamos que estábamos jugando con 6 o 7 jugadores del filial. Los jugadores quizá se han adaptado mucho antes al grupo y estamos viendo resultados mucho antes de lo que esperábamos», terminó diciendo.